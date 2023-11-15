الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصدر: إسرائيل توافق على إدخال بعض الوقود للشاحنات الأممية في غزة

شاحنات وقود، فيتو
شاحنات وقود، فيتو

قال مصدر في عمليات الإغاثة، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر بحسب رويترز بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود. 

Advertisements

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

غزة بلا وقود وكهرباء

ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من شهر، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

وسمحت إسرائيل لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الأساسية بالعبور إلى غزة من مصر، لكنها رفضت حتى الآن السماح بدخول الوقود إلى القطاع، بسبب مخاوف من استيلاء حماس عليه واستخدامه لأغراض عسكرية.

مع نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ الأطباء والطواقم الصحية في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، إلى استخدام "أوراق القصدير"، الثلاثاء، كحل مؤقت لإنقاذ أطفال حياة الأطفال الخدج، وذلك بعد توقف عمل الحاضنات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " إندبندنت" البريطانية.

وحتى موعد نشر التقرير، فجر الثلاثاء، فقد توفي 3 رضع خدج من أصل 39 طفلا في مجمع دار الشفاء، الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الوقود وتوقف عمل الحضانات، بحسب مسعفين فلسطينيين.

وتوفي ما مجموعه 32 مريضا منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى دار الشفاء منذ السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شاحنات الأمم المتحدة إسرائيل عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة قطاع غزة عمليات الإغاثة الجيش الإسرائيلي حماس إمدادات الكهرباء والوقود وزارة الصحة في غزة

الأكثر قراءة

إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

هشام ربيع يكشف لـ"فيتو" أسباب انفصاله عن المطربة بوسي

شوبير عن حالة العامري فاروق الصحية: يحتاج إلى دعاء الجميع والأطباء يبذلون قصارى جهدهم

الخطيب أم اللاعب، سر تأخر تجديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي

صحة غزة تناشد السيسي التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي حذرنا رسميا من اقتحام مجمع الشفاء خلال دقائق

ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: التحرش الجنسي حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية