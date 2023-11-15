الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عقارات

اليوم، آخر فرصة للحجز الفوري لشقق 3 مشروعات بالمدن الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر فرصة التقديم على شقق الطرح الأول للحجز الفوري بالمدن الجديدة، والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن 3 مشروعات مختلفة وهي شقق جنة وسكن مصر والإسكان المتميز.

 

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وخريطتها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

 -المنصورة الجديدة 288 شقة.

 -مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

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 -غرب قنا 144 شقة.

 -ملوي الجديدة 148 شقة.

والشقق عن الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

 

شروط التقديم:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

-شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقًا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

 

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

 

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

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الإسكان المتميز الإسكان المنصورة الجديدة رشيد الجديدة

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