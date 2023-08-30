كورتوا يبدأ أولى خطواته للتعافي من إصابة الرباط الصليبي

بدأ البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الخطوات الأولى في عملية التعافي الطويلة التي تنتظره للعودة إلى الملاعب، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

ونشر الحارس البلجيكي الذي سيغيب عن الموسم بأكمله، رسالة عبر حسابه على منصة تويتر، مرفقة بصورة يظهر فيها مع جهاز تقويم العظام في ركبته اليسرى، حيث خضع لعملية جراحية في 17 أغسطس الماضي.

وكتب كورتوا: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم والطاقة. شيئًا فشيئًا نقوم بالخطوات الأولى للتعافي".

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ولا يعد كورتوا اللاعب الوحيد الذي تعرض لإصابة خطيرة في ريال مدريد في بداية الموسم، فقد لحق به البرازيلي إيدر ميليتاو بإصابة مماثلة في الجولة الأولى أمام أتلتيك بيلباو في ملعب الأخير سان ماميس.



كما خضع التركي الشاب أردا جولر لعملية جراحية بسبب إصابة في الغضروف المفصلي، ولن يكون جاهزا حتى أكتوبر.

كما تعرض فينيسيوس جونيور لإصابة عضلية، ستبقيه خارج الملاعب لمدة 6 أسابيع.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا يوضح فيه مدة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما تعرض لـ إصابة في مباراة فريقه أمام فريق سيلتا فيجو، في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الإسباني، في اللقاء الذي فاز فيه المرينجي بهدف نظيف.

وجاء البيان علي النحو التالي:

بيان ريال مدريد



بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا فينيسيوس، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، في انتظار التطورات وحددت ان المدة ستصبح قريبة من 6 أسابيع.

واتفق ريال مدريد مع المنتخب البرازيلي على عدم ذهاب فينسيوس للمعسكر المقبل، تحسبًا لعدم تفاقم إصابته التي تعرض لها في لقاء سيلتا فيجو بالجولة الثالثة في الدوري الإسباني.





أنشيلوتي يكشف حقيقة تعاقد ريال مدريد مع صفقات جديدة



وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".

وقالت صحيفة "ماركا" إن فينيسيوس يعاني من انزعاجات في المنطقة الخلفية للقدم اليمنى، وإنه حال تأكد الإصابة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام خيتافي وريال سوسييداد في الجولتين الرابعة والخامسة من الليجا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي قبل فترة التوقف الدولي، على أن يلعب مع ريال سوسييداد يوم 17 سبتمبر.

أول 3 مباريات في الليجا



وشارك فينيسيوس أساسيا في أول 3 مباريات في الليجا، بواقع 80 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو، لم يسجل فيها ولم يصنع، و90 دقيقة أمام ألميريا، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر مبكرا أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة.

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الوحيد، من ضربة رأس في الدقيقة 81 ليحقق ريال مدريد ثالث فوز له في الليغا.

وسجل بيلينجهام هدفا على أتلتيك بيلباو وهدفين على ألميريا وهدفا على سيلتا فيغو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد.