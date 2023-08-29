الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

اتحاد جدة يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مدافع ريال بيتيس

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي، بعرض رسمي، اليوم الثلاثاء، من أجل التعاقد مع أحد المدافعين البارزين في الدوري الإسباني.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع التواصل تويتر "قدم اتحاد جدة، عرضا رسميا للبرازيلي لويز فيليبي مدافع ريال بيتيس".

وأضاف خبير الميركاتو "بدأت المحادثات في الصفقة، أمس الإثنين، ويتضمن العرض الرسمي مجموعة رسوم ثابتة بقيمة 22 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 3 ملايين يورو".

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وتابع "من المتوقع إتمام اتحاد جدة، صفقة لويز فيليبي اليوم الثلاثاء، سواء بالاتفاق مع ريال بيتيس أو اللاعب البرازيلي".

واختتم فابريزيو رومانو "يبحث ريال بيتيس بالفعل عن قلب دفاع جديد، كبديل محتمل في الميركاتو الصيفي الجاري".

تعويض رحيل أحمد حجازي 

ويسعى نادي اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، لتعويض أحمد حجازي المدافع الدولي المصري، والذي رحل عن صفوف الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رسالة رئيس اتحاد جدة عن صفقة صلاح 

وجه أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، رسالة تفاؤل إلى مشجعي العميد، بشأن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هذا الصيف.

وزعمت تقارير صحفية، بأن اتحاد جدة سيقدم عرضًا يبلغ 150 مليون يورو بالمتغيرات، للحصول على خدمات محمد صلاح النجم المصري.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي مع مشجعي اتحاد جدة بعد مباراة الوحدة والتي حسمها العميد (3-0).

ووجه أحد مشجعي اتحاد جدة، سؤالًا إلى الحائلي، قائلًا "هل سينضم صلاح؟"، ورد عليه رئيس النادي "إن شاء الله".

وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة، سيجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وكشفت شبكة "cbs sports" أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.

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