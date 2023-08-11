الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

طبيب ريال مدريد يصدم الجماهير بشأن مدة غياب كورتوا

كورتوا، فيتو
كورتوا، فيتو

كشف بيدرو لويس ريبول طبيب ريال مدريد عن صدمة لجماهير الميرنجي بشأن مدة غياب حارس مرمى الفريق البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي. 

 

وقال طبيب الفريق إن مدة غياب تيبو كورتوا تصل لـ8 أشهر بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي. 

 

وأكد: “إن إصابة كورتوا يخشاها جميع الرياضيين في العالم ولكن التوقعات الحيدة وسيتعافى منها بشكل طبيعي ولن تزيد مدة غيابه على 8 أشهر”.

 

وأتم: "مضاعفات قطع الرباط الصليبي تتعلق دائما بتمزق الأربطة وفي هذه الحالة التعافي من الإصابة يستغرق وقتا أطول". 

 

ومن ناحيته علق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني على تعرضه لقطع في الرباط الصليبي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

 

ونشر تيبو كورتوا صورة له عبر صفحته الرسمية على انستجرام بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وكتب: “لم أتوقع أبدا أن أمرَّ بشيء كهذا، حان الوقت لقبوله وفعل كل شيء للتغلب عليه والعودة أقوى”.

 

وتابع: "أشكركم جميعا على الطاقة والحب والتشجيع، وأؤكد لكم أن هذا الدعم يحفزني على التعافي في أسرع وقت ممكن". 

 

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

 

إصابة تيبو كورتوا 

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

 

إصابة أردا جولر لاعب ريال مدريد 

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

 

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

 

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

 

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

 

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد 

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

 

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

 

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

 

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

 

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

 

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.

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