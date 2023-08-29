محاولات لإقناع نجمي ريال مدريد وبرشلونة بتمثيل منتخب المغرب

كشفت منصة ريليفو الإسبانية، إن مسؤولين مغاربة تواصلوا مع لامين يامال لاعب برشلونة، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد من أجل إقناعهما بتمثيل منتخب المغرب.

ويقدم لامين يامال موسمًا مميزًا للغاية مع برشلونة، حيث اختير نجمًا لمباراة فياريال وبرشلونة الأخيرة، كما عاد إبراهيم دياز إلى ريال مدريد بعد بضع سنوات معارًا إلى ميلان.

مسيرة لامين يامال وإبراهيم دياز

ولعب لامين يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة.

Advertisements

وتأتي محاولات المسؤولين المغاربة في وقت تحدثت فيه تقارير إسبانية عن اختيار يامين لامال تمثيل منتخب إسبانيا الأول، حيث سيتم استدعاؤه يوم الجمعه المقبل ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحسب تقرير ريليفو، فإن المغرب لم تستسلم حيث يوجد اهتمام كبير بتواجد الثنائي ضمن قائمة أسود أطلس ليكونا أيقونتين لمنتخب المغرب في كأس العالم 2030 الذي تسعى إلى استضافته في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وعلى الأرجح لن يتم استدعاء إبراهيم دياز لقائمة منتخب إسبانيا في التوقف القادم، غير أن اللاعب ما زال ينتظر فرصة تمثيل إسبانيا رغم تواصل المسؤولين المغاربة معه.

وسيقوم وليد الركراكي مدرب المغرب باستدعاء دياز في اللحظة التي يعلن فيها موافقته على تمثيل منتخب أسود الأطلس.

ويرى المسؤولون المغاربة أن تواجد الثنائي سيمنح المنتخب زخمًا كبيرًا في ظل تواجدهما في ناديين من بين أكبر أندية العالم وأكثرها شعبية على الإطلاق، هما ريال مدريد وبرشلونة.

وحقق منتخب المغرب إنجازًا كبيرًا خلال كأس العالم الأخيرة بالحصول على المركز الرابع، كما تشهد كرة القدم المغربية طفرة كبيرة على مستوى النتائج والبنية التحتية.