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رياضة

ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

كورتوا،فيتو
كورتوا،فيتو

الدوري الاسباني، أعلن نادي ريال مدريد عن خضوع حارسه البلجيكي  تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وأكد ريال مدريد في بيانه الرسمي أن الحارس البلجيكي سيبدأ عملية التعافي في الأيام المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الحارس الإسباني كيبا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أجل تعويض غياب كورتوا.

إصابة كورتوا بالرباط الصليبي 

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين للإصابة وهم  تيبو كورتوا وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس واردا جولير.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل اصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا 


وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة نجم تركيا

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.

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