الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد انقطاع لأكثر من 3 سنوات، استئناف الرحلات الجوية بين الصين وكوريا الشمالية

طائرة تابعة لكوريا
طائرة تابعة لكوريا الشمالية، فيتو

أعلنت السلطات في الصين وكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.


إعادة الرحلات الجوية بين كوريا الشمالية والصين 

وجاءت هذه الخطوة عقب عملية إعادة فتح الحدود بين الصين وكوريا الشمالية وعودة عمل القطارات بينهما، الأسبوع الماضي.
ومن جانبها ذكرت  وكالة الأنباء الكورية يونهاب، أن طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو" هبطت في بكين عاصمة الصين، اليوم الثلاثاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها طائرة ركاب كورية شمالية إلى بكين منذ 3 سنوات و7 أشهر بعد انتشار فيروس كورونا في الصين في يناير عام 2020.

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وهبطت طائرة الركاب التابعة لـ إير كوريو" برقم الرحلة JS151، التي غادرت مطار سونان في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، في مطار العاصمة بكين الدولي في حوالي الساعة 9:20 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وفي السياق ذاته ذكر وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان، إنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة بين الصين وكوريا في المستقبل القريب.

وأرسل  وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان برسالة تهنئة إلى عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني المعين حديثًا لي شانج فو.

وأكد وزير الدفاع الكوري الشمالي، أنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين وتطويرها على مستوى استراتيجي جديد وفقًا للنوايا السامية لزعيما البلدين، وذلك في ظل الجهود المشتركة للجانبين.
 

 

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