يقود مدرعة، آخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته مصنع أسلحة
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونج أون قاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية، خلال زيارته مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.
وأضافت الوكالة أن كيم "عبّر عن رضاه إزاء تركيز المصنع، في الآونة الأخيرة، على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية".
وهذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية، إذ يشدد خلالها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.
وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها في أوكرانيا، فيما تنفي كوريا الشمالية وروسيا إجراء أي صفقات أسلحة.
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