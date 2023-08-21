الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز

السفينة قصفت الهدف
السفينة قصفت الهدف بسرعة دون خطأ، فيتو

مناورات عسكرية، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الإثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية، في الوقت الذي تبدأ فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية تعتبرها بيونج يانج تدريبا على الحرب.

وأوضحت الوكالة أن الإطلاق يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ "مهمة هجومية في حرب فعلية".

Advertisements

وأضافت أن "السفينة قصفت الهدف بسرعة دون خطأ".

 

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السفينة "تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية واستعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة".

وجاءت أحدث تجربة صاروخية بينما تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تدريبات "أولتشي فريدم شيلد" التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.

ونددت بيونج يانج بالتدريبات العسكرية للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية.

 أبرز النقاط التي تركز عليها التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن

 ستضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تمرين مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات "أولتشي" للدفاع المدني.
 نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بهيئة الأركان المشتركة، قوله إنه من المقرر إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا للحليفين خلال "أولتشي فريدم شيلد" لهذا العام، مقارنة بـ 25 تدريبا خلال تدريبات "فريدم شيلد" الربيعية لهذا العام، و13 تدريبا في "أولتشي فريدم شيلد" العام الماضي.
 تدريبات هذا العام تتضمن سيناريوهات لتدريب القوات على الانتقال السريع في زمن الحرب، وكذلك للتعامل مع المعلومات الكاذبة التي قد تنشرها بيونغيانغ أثناء الحرب أو في حالة الطوارئ.
 ستشارك في التدريبات قوات الفضاء الأميركية بالإضافة إلى أفراد الجيش والقوات البحرية والجوية وقوات مشاة البحرية التابعة للحلفاء، وفقا للقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
 أطلق الجيش الأمريكي قوات الفضاء في كوريا في ديسمبر من العام الماضي، وهي أحد مكونات القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.
 سينضم إلى التدريبات أفراد من 9 دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة، وهي المنفذ الرئيسي للهدنة التي أوقفت القتال في الحرب الكورية (1950-1953)، وهي أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند، إلى جانب القوات الكورية والأمريكية.
 ستحضر التدريبات لجنة الأمم المحايدة لمراقبة الهدنة التي تضم ممثلين من السويد وسويسرا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج كوريا الجنوبية مناورات عسكرية الجيش الأمريكي القوات البحرية

مواد متعلقة

كوريا الجنوبية تختار فيلم Concrete Utopia ليُمثلها في حفل الأوسكار

هفوات بايدن عرض مستمر، موقف محرج جديد للرئيس الأمريكي أمام رئيس كوريا الجنوبية (فيديو)

كوريا الشمالية تتأهب لاستفزاز جارتها الجنوبية بصاروخ باليستي عقب قمة ثلاثية

العزاء عائلي وممنوع الورد، وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

الأكثر قراءة

زيزو يحذف انتقاده للزمالك ويوجه رسالة للجماهير بخصوص عرض الشباب السعودي

زيزو ينتقد ما يحدث في الزمالك: "إيه العشوائية دي"؟!

انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سلوكه مع لاعبة (فيديو)

عرابي: الأهلي كان بحاجة إلى استمرار "محمد شريف"

مستشار الرئيس للصحة يكشف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر متحور كورونا الجديد

أحداث 21 أغسطس، إحراق الأقصى والثوار يحتفلون بسقوط نظام القذافي وميلاد عزت أبو عوف ورحيل عبد المطلب

انطلاق دورة الأوقاف في التوعية الأسرية والسكانية بالفيوم

"فيتو" تكشف تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر 2023.. فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى نهاية أغسطس.. قرار مفاجئ بشأن حد القبول بكليات الطب.. وبشرى سارة بشأن التقديم للمدن الجامعية

Advertisements

منوعات

المزيد

"يا فرحة ما تمت"، وفاة والد صاحبة هدف فوز إسبانيا بكأس العالم أثناء التتويج

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية