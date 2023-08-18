كوريا الشمالية تطلق طائرات مقاتلة ضد مسيرة أمريكية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أطلقت طائرات مقاتلة بعد أن انتهكت منطقتها الاقتصادية طائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الشرقي.

وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في التقرير إن الحادث الذي وقع يوم أمس الخميس كان "استفزازا عسكريا خطيرا" وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي توغلات مستقبلية.

طائرة استطلاع أمريكية تنتهك منطقة كوريا الشمالية الاقتصادية

وجاء الحادث قبل قمة اليوم الجمعة للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، حيث قال أحد المشرعين في كوريا الجنوبية، نقلا عن وكالة الاستخبارات، إن كوريا الشمالية ربما تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات أو تتخذ إجراء عسكريا آخر للاحتجاج على الاجتماع.

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قمة كامب ديفيد بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

وسيلتقي الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد بولاية ماريلاند مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على أمل توطيد العلاقات بين سيئول وطوكيو وسط ما أسموه بـ "التهديدات النووية" من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل تدريبات عسكرية مشتركة مدتها 11 يوما.

مناورات عسكرية بين أمريكا وحلفائها في أستراليا

في سياق آخر، بدأت أضخم مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها في نهاية الشهر الماضي داخل الأراضي الأسترالية.

وبحسب صحيفة «Wall Street Journal» الأمريكية، فإن هذه المناورات العسكرية تشكل رسالة موجهة إلى الصين في محاولة لردعها عن شن أي عمل عسكري ضد تايوان.

أضخم مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

وشاركت طائرات حربية ووحدات مدفعية وأنظمة صواريخ أرض - جو في التدريبات العسكرية التي أقيمت في ميدان للرماية شمال أستراليا.

وتعتبر المناورات التي تمتد لنحو أسبوعين الأكثر توسعية في تاريخ التدريبات.

ويأتي هذا التمرين في وقت تسعى فيه واشنطن لردع بكين عن شن عمل عسكري ضد تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.



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