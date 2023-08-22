الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب

رئيس كوريا الجنوبية،
رئيس كوريا الجنوبية، فيتو

درع الحرية أولتشي، أكد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، أمس الإثنين، أن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".

 

درع الحرية أولتشي

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.

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وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".


مناورات عسكرية

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قالت أمس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار لصواريخ كروز الإستراتيجية، في الوقت الذي تبدأ فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية تعتبرها بيونج يانج تدريبًا على الحرب.

وأوضحت الوكالة أن الإطلاق يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ "مهمة هجومية في حرب فعلية".

 

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الزعيم الكوري الشمالي صواريخ كروز كوريا الجنوبية

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