الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ترمب يلغي مؤتمرا صحفيا لإعلان تقرير حول انتخابات 2020

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيتو

محاكمة ترامب، ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ألغى مؤتمرًا صحفيًّا كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل لإعلان تقرير حول انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا، مؤكدا أن محاميه سيدرجون دفوعه ضمن المستندات المقدمة للمحكمة بدلا من ذلك.

 

تقرير تفصيلي عن انتخابات 2020

وكان ترامب قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم الإثنين لإعلان تقرير تفصيلي يتكون من 100 صفحة حول ما وصفه بأنه "احتيال انتخابي" في ولاية جورجيا أثناء انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.

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ووُجه اتهام لترامب في جورجيا وفي محكمة اتحادية بمحاولة قلب نتيجة هذه الانتخابات.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "بدلا من إعلان التقرير حول الانتخابات الرئاسية المزورة والمسروقة في جورجيا 2020 يوم الاثنين، يفضل المحامون وضع ذلك الدليل الدامغ على الاحتيال الانتخابي والمخالفات ضمن الوثائق القانونية الرسمية المقدمة للمحكمة".

وأضاف أنه بناء على ذلك فقد أصبح المؤتمر الصحفي غير ضروري.

محاكمة ترامب تحديد في 2026

يأتي هذا فيما طلب محامو ترامب تحديد أبريل 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".

وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للإطلاع عليها.

وأضاف "اذا افترضنا أنه بامكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99,762 صفحة يوميا (...) حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".

ولفت أن هذا يعني قراءة "رواية الحرب والسلم لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".

 

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دونالد ترامب انتخابات عام 2020 ولاية جورجيا محكمة اتحادية منصة تروث

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