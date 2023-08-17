ترامب يتهم بايدن وموظفيه بتلفيق التهم له

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن جميع لوائح الاتهام الفيدرالية والمحلية التي تم توجيهها إليه صممها الرئيس بايدن وموظفيه.



ترامب يتهم بايدن وموظفيه بتلفيق الاتهامات له



وخلال الفترة الأخيرة تم توجيه عدد كبير من الاتهامات لدونالد ترامب، آخرها يتعلق بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 2020.

ومن جانبه وصف دونالد ترامب هذه الاتهامات بأنها زائفة، ونشر الرئيس الأمريكي السابق تغريدة على منصة ذا تروث سوشيال، أكد فيها أن هذه الاتهامات ليست صحيحة.



وقال الرئيس الأمريكي السابق في تغريدته: "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".



الاتهامات الموجهة لترامب



وفي وقت سابق أعلن القضاء الأمريكي في ولاية، جورجيا الأمريكية، عن توجيه اتهامات جديدة لدونالد ترامب و18 آخرين من معاونيه، بالابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وعلى الجانب الأخر، ندد محامي ترامب تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى"، منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء".

ومن جانبها أعلنت هيئة محلفين كبرى في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية عن تسليم لائحة اتهام تتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي السابق وبعض حلفائه الرئيسيين لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية في عام 2020.

Advertisements

وستكون هذه رابع قضية ترفع ضد ترامب هذا العام ما قد يؤدي إلى أول محاكمة متلفزة لرئيس سابق في التاريخ الأمريكي تشمل تهما تستخدم عادة لإسقاط رجال العصابات.

وقال ترامب في منشور على صفحته على موقع "تروث سوشال" إن الأمر "سخيف"، داعيا مسؤول انتخابات محليا سماه بالاسم ووصفه بـ "الفاشل" بعدم الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.



وكتب الرئيس السابق "أولئك الذين زيفوا وسرقوا الانتخابات هم من يقومون بالتلاعب وهم من يجب مقاضاتهم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ