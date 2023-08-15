الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ترامب يندد بالاتهامات الزائفة في قضية قلب نتائج الانتخابات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا سنة 2020، واصفا الاتهامات بالزائفة.

وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه "تبدو لي زائفة!".

وأضاف "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

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ووجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، الاثنين، إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 آخرين من معاونيه، تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى"، منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء".

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