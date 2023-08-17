ترامب يكشف عن كارثة تواجه أمريكا أكثر خطورة من خسارة أي حرب

توقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، مع "فوكس بيزنس"، أن واشنطن في طريقها إلى الجحيم، مؤكدا أنها لن تكون الأقوى بين الجميع.

ترامب يحذر من انهيار الدولار

وقال دونالد ترامب خلال المقابلة التلفزيونية: إن "قوة الولايات المتحدة تقل بخصوص عملتها الدولار. وأنا لا أتحدث فقط عن قيمة عملتنا، أنا أتحدث عن حجم تداول عملتنا في جميع أنحاء العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق، أن ما يواجهه الدولار خلال تلك الفترة من صعوبات كعملة احتياطية للعالم "أفدح من خسارة أي حرب".

وأضاف دونالد ترامب: "عندما تنظرون إلى مطاراتنا، وإلى بوابات المحطات، وإلى طرقاتنا القذرة وشوارعنا المعطلة وكل شيء آخر، فنحن نبدو وكأننا دولة من دول العالم الثالث".

وتابع: "لدينا شيء قوي للغاية وهو دولارنا.. لكن ألقِ نظرة على ما يحدث الآن مع الدول الأخرى التي لا تتعامل به، وأنت تعلم أن الصين تريد استبداله بعملة اليوان، وكان هذا أمرا لا يمكن تصوره معنا. لا يمكن التفكير به. وهو ما كان ليحدث أبدا. بينما في الوقت الحالي تفكر الناس في هذا الأمر".

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التضخم سببه أسعار الطاقة

وأوضح ترامب أن أسباب التضخم الحاصل في البلاد ترجع إلى قطاع الطاقة قائلا: "التضخم نتج، في رأيي، بسبب الطاقة، لأنه ضخم للغاية".

واستطرد: "إنه مثل كل شيء ويشمل كل القطاعات الإنتاجية. أنت تصنع الكعك في الأفران والشاحنات تقوم بنقلها، وبغض النظر عما تفعله، فالأمر يتعلق بشكل ملاصق بالطاقة".

وحول قرار إدارة بايدن وقف التنقيب عن النفط، عبر ترامب عن رؤيته لهذا الأمر واصفا وقف عمليات التنقيب عن النفط البرية والبحرية بالأمر المحزن للغاية بالنسبة له.

واستدرك قائلا: "قاموا بوقفها، ومرة أخرى، كنا نحفر أكثر من ذلك بكثير... لقد كنا القوة الأكبر من روسيا والسعودية بشكل فردي... وفي غضون عام ونصف، كنا سنكون قوة أكبر منهما مجتمعتين وكنا سنجني الكثير من المال. كنا سنقوم بسداد الديون، وكنا سنفعل أشياء لم يرها أحد من قبل من هذا البلد".

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