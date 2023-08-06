أخبار الرياضة اليوم: لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري.. وكواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك
أخبار الرياضة، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:
لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر
كأس مصر، أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات عقب مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:
زيزو غاضب من إدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وتجاهل عروض الاحتراف
كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات عروض الاحتراف المقدمة للاعب وموقف الإدارة من رحيله.
وقال المصدر إن زيزو تلقى العديد من العروض خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.
وكان زيزو تلقى عرضين من تركيا وعرض شفهي من إيفرتون الإنجليزي إلا أن إدارة الزمالك تجاهلت تلك العروض.
اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي
اقترب طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة، من مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد برنامج "رياضة سكوب" على قناة السعودية الرياضية، أن نادي اتحاد جدة سيوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، بناء على طلب نونو سانتو مدرب الاتحاد الذي اتخذ قراره برحيل النجم المصري من أجل تسجيل الوافد الجديد البرازيلي فابينيو، القادم مؤخرًا للاتحاد من صفوف ليفربول.
عرض من السعودية لنجم الزمالك بعد التألق في البطولة العربية
تلقى نادي الزمالك عرضًا من ناد سعودي لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد التألق في البطولة العربية.
وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.
رسميا، إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلي
أعلن النادي الإسماعيلي تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على فيس بوك صورة لـ إيهاب جلال وعلق عليها:" رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلي".
البطولة العربية، النصر السعودي يفوز على الرجاء المغربي 1/3 ويصعد لنصف النهائي
البطولة العربية، فاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.
بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.
أرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (صور)
توج فريق أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي)، بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ويمبلي.
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