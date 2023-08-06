الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

زيزو غاضب من إدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وتجاهل عروض الاحتراف

أحمد سيد زيزو، فيتو
أحمد سيد زيزو، فيتو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك اخر تطورات عروض الاحتراف المقدمة للاعب وموقف الإدارة من رحيله.

وقال المصدر أن زيزو تلقى العديد من العروض خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

وكان زيزو تلقى عرضين من تركيا وعرض شفهي من إيفرتون الإنجليزي إلا أن إدارة الزمالك تجاهلت تلك العروض.

وتابع المصدر إن زيزو تلقى خلال الأيام الماضية عروضا من الدوري السعودي والدوري الإماراتي ولم تحسم الإدارة موقفها.

وأضاف المصدر أن زيزو غاضب من تجاهل إدارة الزمالك العروض المقدمة له، وتجاهل عقد جلسه مع اللاعب لمنافشة العروض وحسم الموقف.

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وأشار المصدر أن زيزو يريد عقد جلسة مع الإدارة لحسم موقفه من الاحتراف إلا أن هناك تجاهل تام من الإدارة، كما أن اللاعب غاضب بسبب مستحقاته المتأخرة في الموسم الحالي.

زيزو يشترط ضم صفقات سوبر للاستمرار مع الزمالك

وكان مصدر مقرب من زيزو، قال في وقت سابق إن زيزو طلب من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي الجاري لعدم الخروج بموسم صفري مرة أخرى.

وتابع المصدر: زيزو أبلغ الإدارة أن في حالة عدم حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر، سيضطر لمناقشة العروض المقدمة للاعب مع إدارة النادي والرحيل في الميركاتو الصيفي لأحد الأندية الأوروبية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم أمس إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وبدأت أمس السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  للاعبين  لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

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