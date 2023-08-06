الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عرض من السعودية لنجم الزمالك بعد التألق في البطولة العربية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كشف مصدر مقرب من سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضًا من ناد سعودي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التألق في البطولة العربية.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

عرض من الدوري السعودي لسيد نيمار

ووفقا لما أكده مصدر في نادي الزمالك فإن سيد عبدالله “ نيمار” تلقى عرضا من ناد ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف المصدر أن عرض النادي السعودي هو استعارة نيمار من الزمالك لمدة موسم واحد وذلك بعد التألق اللافت في البطولة العربية وتسجيله هدفين في مرمى الاتحاد المنستيري.

وأشار المصدر إلى أن نيمار عقد جلسة مع أحد مسئولي النادي السعودي أثناء المشاركة في البطولة العربية.

وأتم المصدر حديثه إلى أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي العرض المقدم لنيمار على أن تحسم موقفها خلال أيام خاصة أن الفريق يعاني من وقف القيد.

 

 

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي العرض على أن تحسم موقفها خلال أيام خاصة أن الفريق يعاني من وقف القيد.

ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم أمس إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وبدأت أمس السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  للاعبين  لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك عرض من الدوري السعودي لسيد نيمار نيمار سيد نميار البطولة العربية

مواد متعلقة

أزمات طاحنة تهدد مشاركة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد (مستند)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الدرع الخيرية

رابطة الأندية تعلن محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في الدوري 2022-2023

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو وصور)

أخبار الرياضة اليوم: خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي.. ومرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك إلى اجتماع طارئ

مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية