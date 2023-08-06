عرض من السعودية لنجم الزمالك بعد التألق في البطولة العربية

كشف مصدر مقرب من سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضًا من ناد سعودي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التألق في البطولة العربية.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

عرض من الدوري السعودي لسيد نيمار

ووفقا لما أكده مصدر في نادي الزمالك فإن سيد عبدالله “ نيمار” تلقى عرضا من ناد ينشط في دوري الدرجة الثانية.

وأضاف المصدر أن عرض النادي السعودي هو استعارة نيمار من الزمالك لمدة موسم واحد وذلك بعد التألق اللافت في البطولة العربية وتسجيله هدفين في مرمى الاتحاد المنستيري.

وأشار المصدر إلى أن نيمار عقد جلسة مع أحد مسئولي النادي السعودي أثناء المشاركة في البطولة العربية.

وأتم المصدر حديثه إلى أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي العرض المقدم لنيمار على أن تحسم موقفها خلال أيام خاصة أن الفريق يعاني من وقف القيد.

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وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تدرس في الوقت الحالي العرض على أن تحسم موقفها خلال أيام خاصة أن الفريق يعاني من وقف القيد.

ويعاني الزمالك من وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق والتي تقدر بمليون ونصف دولار، كما أن فيفا أخطر اتحاد الكرة بوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج، والتي تقدر بـ180 ألف دولار.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم أمس إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

وبدأت أمس السبت الراحة التى منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.