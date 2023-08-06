لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

كأس مصر، أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات عقب مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

1- حرمان جماهير النادى الأهلى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى " مباراتين " قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها " 20000 جنية " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

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3- حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد " مباراتين " قادمتين فى بطولة كأس مصر..

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادى المصرى " أربع مباريات " وغرامة مالية قيمتها " 20000 جنيه " عشرون ألف جنيها " تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة " عامين " اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، فيتو

لاعب الأهلي يخضع لجراحة

يخضع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلي لعملية جراحية عقب إصابته في مباراة المصري في ربع نهائي كأس مصر.

ويعاني لاعب الأهلي من كسر في الترقوة تعرض له في مواجهة المصري.

وسيخضع خالد عبد الفتاح لعملية جراحية اليوم يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي مباشرة ومن المتوقع غيابه لشهرين.

كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ

من ناحية أخرى استنكر مصدر داخل الأهلي ما تردد بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من منصبه بسبب تدخلاته الفنية في عمل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هل يفتقد عبد الحفيظ خبرات هذا الدور بعد هذه السنوات الطويلة وكم الخبرات العريضة في عمله كمديرا للكرة.

وأوضح: عبد الحفيظ عمل في هذا المنصب مع مانويل جوزيه مارسيل كولر وبيتسو موسيماني ورينيه فايلر وريكاردو سواريش وحسام البدري ومحمد يوسف واخيرا كولر ويمتلك من الخبرات ما يجنبه هذه الأمور ومن ثم تبقى أمور عارية تماما من الصحة.

هيكلة الجهاد الإداري في الأهلي

استقر خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على إجراء هيكلة شاملة في الجهاز الإداري وأيضا عمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تنصيبه رسميا مديرا للكرة.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو سيقوم بإعداد لائحة جديدة للجهاز الإداري والعاملين بفريق الكرة وفقا للائحة جديدة سيقوم بتقديمها إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة خلال الساعات المقبلة.

قالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو مدير الكرة الجديد قرر الاستعانة بكبار الأهلي وتحديدا محمد الشناوي ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد هاني من أجل وضع لائحة الفريق في الموسم الجديد.

أضافت: خالد بيبو سيقوم بإشراك كبار الأهلي في رحلة وضع لائحة الفريق للموسم الجديد قبل عرضها علي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة.

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاتفاق علي الأمور الخاصة بمنصبه الجديد بالإضافة إلى وضع استراتيجية العمل الخاصة بفريق الكرة من أجل تخطي مرحلة تثبيت الأقدام في المرحلة الأولى من رحلته الإدارية في منصب مدير الكرة.

كشفت مصادر داخل الأهلي حقيقة تدخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قرار إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة.

أضافت: كولر لم يطلب إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه ولم يتحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط في أهمية رحيل عبد الحفيظ كما يتردد.

وأوضحت أن العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ كانت قوية للغاية وما تردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.