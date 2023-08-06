اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

اقترب طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة، من مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد برنامج "رياضة سكوب" على قناة السعودية الرياضية، أن نادي اتحاد جدة سيوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، بناء على طلب نونو سانتو مدرب الاتحاد الذي اتخذ قراره برحيل النجم المصري من أجل تسجيل الوافد الجديد البرازيلي فابينيو، القادم مؤخرًا للاتحاد من صفوف ليفربول.

وتابع البرنامج أن طارق حامد سوف ينتقل لصفوف العربي القطري، في خطوة جديدة للاعب الدولي المصري.

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وكان الاتحاد تعاقد مع طارق حامد قادمًا من صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر في صيف 2022 بعقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2024، لكن النادي الجداوي قرر رحيل اللاعب في الصيف الجاري قبل عام من انتهاء تعاقده مع الفريق.

من ناحية أخرى، أشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرضا مغريا من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

وغاب طارق حامد عن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي انتهى بثلاثية لصالح الزعيم مقابل هدف.

تصريحات كانتي بعد الهزيمة من الهلال السعودي

وأكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، أن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في البطولة العربية جاءت صادمة.

وقال كانتي في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة أمام الهلال بشكل جيد، استقبلنا الهدف الأول من كرة عرضية، والهدف الثاني جعل المباراة صعبة علينا".

وتابع كانتي: "الشوط الثاني كنا أفضل واستطعنا تسجيل هدف ولكن لم ننجح في الحفاظ على ذلك واستقبلنا هدفا ثالثا".

وأوضح لاعب اتحاد جدة السعودي، أن الإصابة التي تعرض لها هي إصابة بسيطة وليست خطيرة قد تكون ناتجة عن التدريبات.

الهلال يفوز على اتحاد جدة

وفاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

وسجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعدما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.