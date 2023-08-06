الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

طارق حامد، فيتو
طارق حامد، فيتو

اقترب طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة، من مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد برنامج "رياضة سكوب" على قناة السعودية الرياضية، أن نادي اتحاد جدة سيوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، بناء على طلب نونو سانتو مدرب الاتحاد الذي اتخذ قراره برحيل النجم المصري من أجل تسجيل الوافد الجديد البرازيلي فابينيو، القادم مؤخرًا للاتحاد من صفوف ليفربول.

وتابع البرنامج أن طارق حامد سوف ينتقل لصفوف العربي القطري، في خطوة جديدة للاعب الدولي المصري.

Advertisements

وكان الاتحاد تعاقد مع طارق حامد قادمًا من صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر في صيف 2022 بعقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2024، لكن النادي الجداوي قرر رحيل اللاعب في الصيف الجاري قبل عام من انتهاء تعاقده مع الفريق.

 

من ناحية أخرى، أشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرضا مغريا من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري. 

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

وغاب طارق حامد عن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي انتهى بثلاثية لصالح الزعيم مقابل هدف.

تصريحات كانتي بعد الهزيمة من الهلال السعودي

وأكد الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة السعودي، أن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الهلال في البطولة العربية جاءت صادمة.

وقال كانتي في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة أمام الهلال بشكل جيد، استقبلنا الهدف الأول من كرة عرضية، والهدف الثاني جعل المباراة صعبة علينا".

وتابع كانتي: "الشوط الثاني كنا أفضل واستطعنا تسجيل هدف ولكن لم ننجح في الحفاظ على ذلك واستقبلنا هدفا ثالثا".

وأوضح لاعب اتحاد جدة السعودي، أن الإصابة التي تعرض لها هي إصابة بسيطة وليست خطيرة قد تكون ناتجة عن التدريبات.

الهلال يفوز على اتحاد جدة

وفاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد
وسجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعدما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.

اتحاد جدة يسعى للتخلص من البرتغالي جوتا

بعد الرد الناري لروما وطلب نصف مليار يورو، اتحاد جدة ينسحب من صفقة أوسيمين

تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق حامد اتحاد جدة العربي القطري الزمالك فابينيو

مواد متعلقة

تقارير سعودية تكشف وجهة طارق حامد القادمة ومفاجأة حول مستقبله

أرقام سانتو أمام جيسوس قبل المواجهة المرتقبة بين اتحاد جدة والهلال بالبطولة العربية

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية