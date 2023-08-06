الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلي

إيهاب جلال، فيتو
إيهاب جلال، فيتو

أعلن النادي الإسماعيلي تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على فيس بوك صورة لـ إيهاب جلال وعلق عليها:" رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا للإسماعيلي".

المصري يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي 

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025.


وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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البنك الأهلي يضم لاعب الإسماعيلي 

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أحمد مدبولى لاعب وسط  نادي الإسماعيلي السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووقع أحمد مدبولي لنادي البنك الأهلي لمدة أربع مواسم فى صفقة انتقال حر.

البنك الأهلي يضم سيرجي أكا بعد رحيله عن الاسماعيليس

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع الايفواري سيرجي اكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق تدعيما لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووقع اكا للبنك الأهلي بحضور مسؤولي النادي لمدة موسمين.

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