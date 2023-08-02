أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على الـ 4% بالثانوية العامة (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2023، علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على حصول الطالبة ميار حمادة ماهر الحاصلة على 4% بالثانوية العامة، قائلًا: "خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية أكد أنه سيتم فتح باب التظلمات غدًا الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين".

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تيتو وبوب، السلطات الإيطالية تفك لغز جريمة مقتل شاب مصري وتمزيق جثته

تمكنت الشرطة الإيطالية من فك لغز جريمة العثور على شاب مصري مقتولًا، وتشويه جثته، حيث عُثر عليها من دون رأس أو أطراف فى مياه البحر بمنطقة جنوة.

بالأسماء، ننشر حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز شرطة الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عبد الهادي مدير مباحث الدقهلية حركة تنقلات مأموري ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة على مستوى محافظة الدقهلية.

قيس سعيد يعفي رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني خلفا لها

قال بيان للرئاسة التونسية اليوم، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها.

كأنه في فرح، قارئ يتمايل على طريقة السلكاوي أثناء تلاوة القرآن وقرار عاجل من نقابة القراء (فيديو وصور)

قررت نقابة القراء رفع جنحة مباشرة في النيابة العامة ضد أحد القراء المتلاعبين بكتاب الله من النقابة وهو "م. ع" من محافظة المنيا وذلك على غرار قرار الشيخ السلكاوي الذي كان يتمايل أثناء تلاوة القرآن الكريم.

بالأسماء، حركة تنقلات قيادات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية 2023

اعتمد اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023 شملت تجديد الثقة في النسبة الأكبر من ضباط المباحث الجنائية، ونقل عدد منهم ليحل محلها عدد من الكوادر الشابة في بعض الأماكن.

للرد على صفقة إمام عاشور، الزمالك يتخذ خطوة جدية لضم رمضان صبحي

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك تواصل مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

بالأسماء، ننشر الحركة الداخلية لضباط مباحث الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عبد الهادي حركة تنقلات رؤساء مباحث ومعاوني الأقسام ومراكز الشرطة علي مستوي محافظة الدقهلية.

لطفي لبيب: قراءتي للقرآن الكريم وراء حبي وعشقي للغة العربية (فيديو)

كشف الفنان لطفي لبيب السبب الرئيسي وراء حبه وعشقه للغة العربية، قائلًا: "عندما التحقت بمعهد الفنون المسرحية وكان الراحل سعد أردش مدير المعهد، طلب مني قراءة القرآن الكريم لتقوية نطقي للغة العربية، وبدأتُ بالفعل في قراءة القرآن الكريم ومع مرور الوقت تحسَّن نطقي للغة العربية".

تهم جنائية جديدة ضد ترامب لمساعيه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020

محاكمة ترامب، وُجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

خبير يكشف خطورة زلزال إريتريا على حدود إثيوبيا وتأثيره في مصر والسودان

زلزال إثيوبيا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خطورة زلزال إريتريا على الحدود الإثيوبية الذي وقع أمس بقوة 5.5 درجة، على سد النهضة وتأثيره في مصر والسودان.

بعد أزمة ترتيبه بين قادة ليفربول، قصة اجتماع محمد صلاح مع رئيس اتحاد جدة

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

تدافع الجمهور على هنيدي وهروب غادة عادل بعد انتهاء العرض الخاص لفيلم "مرعي البريمو" (فيديو)

فيلم مرعي البريمو، تدافع عدد كبير من الجمهور على محمد هنيدي، لحظة خروجه من قاعة السينما لالتقاط بعض الصور التذكارية برفقته بعد الانتهاء من العرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” الذي أقيم في بإحدى السينمات بطريق العين السخنة.

الطالبة الحاصلة على 4 % بالثانوية العامة: طول عمري متفوقة وتوقعت أحصل على 95%

نتيجة الثانوية العامة 2023، أكدت الطالبة ميار حمادة ماهر الحاصلة على نسبة 4% بالثانوية العامة أنها استعدت جيدًا للامتحانات بفترة كبيرة جدًّا وأنها متفوقة في دراستها خلال السنوات الماضية.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الإثنين المقبل، وتحذر من ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس حتى الإثنين 7 أغسطس ٢٠٢٣.

ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها

ندى الكامل، أعلنت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ارتباطها.

دقت طبول الحرب، اجتماع لرؤساء أركان "إيكواس" لبحث أزمة النيجر

انقلاب النيجر، يجتمع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) من الأربعاء إلى الجمعة في أبوجا للبحث في الانقلاب بالنيجر، حسبما أعلنت المنظمة الإقليمية مساء الثلاثاء في بيان.

القيعي يتحدث لأول مرة عن "كوبري" ميتلاند الدنماركي للتعاقد مع إمام عاشور

الأهلي، أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم التعاقد مع إمام عاشور عن طريق "كوبري" من ميتلاند الدنماركي، مشددًا على أن الصفقة كلفت النادي أقل مما دفعه ميتلاند لضمه من الزمالك.

أحداث 2 أغسطس، اعتراض فرنسا على تأميم قناة السويس، استقلال أمريكا رسميا، ميلاد رشدي أباظة، رحيل محمد علي باشا وأحمد زويل

شهد يوم 2 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

حقيقة قطع الأهلي العلاقات مع فيوتشر بعد فشل صفقة “بوبو"

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة قطع الأهلي العلاقات مع فيوتشر بعد فشل صفقة “بوبو" قائلًا: كل الصفقات الحالية في الدوري ليها ظروف، ونادي فيوتشر ربما لديه ظروف تحتم عليه العمل بالطريقة دي.

القيعي: كنت عارف موقف عبد الله السعيد قبل ما يروح الزمالك بـ 3 أيام من لسان مرتضى منصور

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن خروج عبد الله السعيد ورمضان صبحي من النادي الأهلي.

غنيمة بالملايين بوضح النهار، أول فيديو لعملية السطو المسلح على محل ساعات ومجوهرات وسط باريس

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصًا نفذوا سطوًا مسلحًا على‭ ‬متجر تابع لـ"بياجيه" (Piaget) للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء.