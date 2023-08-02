الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الإثنين المقبل، وتحذر من ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس حتى الإثنين 7 أغسطس ٢٠٢٣.

توقعات حالة الطقس

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

نسب الرطوبة

وأشارت إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس

ونشرت هيئة الارصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار

بالنسبة لفرص سقوط الأمطار توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة في هذا اليوم أوضحت الأرصاد أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة الموافق 4 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت الموافق 5 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد الموافق 6 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 42 والمحسوسة 44.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأثنين الموافق 7 أغسطس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 44.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

الظواهر الجوية المتوقعة من السبت 5 أغسطس إلى الإثنين 7 أغسطس 2023 فقد جاءت كالتالي:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.