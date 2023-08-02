الأربعاء 02 أغسطس 2023
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منوعات

غنيمة بالملايين بوضح النهار، أول فيديو لعملية السطو المسلح على محل ساعات ومجوهرات وسط باريس

سطو مسلح على محل
سطو مسلح على محل مجوهرات وسط باريس، فيتو

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصًا نفذوا سطوًا مسلحًا على‭ ‬متجر تابع لـ"بياجيه" (Piaget) للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء.

وأضاف أن منفذي العملية فروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 مليون يورو (11 إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو مع توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد فيها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

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و"بياجيه" جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.

وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن 3 مشتبه فيهم.

وفي مايو من العام الماضي سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات تابع لعلامة "شانيل" التجارية في المنطقة ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية.

 

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عمليات السطو باريس سطو مسلح على محل مجوهرات بياجيه لصوص

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