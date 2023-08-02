غنيمة بالملايين بوضح النهار، أول فيديو لعملية السطو المسلح على محل ساعات ومجوهرات وسط باريس

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصًا نفذوا سطوًا مسلحًا على‭ ‬متجر تابع لـ"بياجيه" (Piaget) للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس يوم الثلاثاء.

وأضاف أن منفذي العملية فروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 15 مليون يورو (11 إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو مع توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد فيها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

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و"بياجيه" جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.

La joyería Piaget situada en Rue de la Paix, en el corazón de París, fue asaltada a plena luz del día. Conoce más 📹 pic.twitter.com/13fvDSALM6 — Diario La Hora (@lahoragt) August 2, 2023

وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

Armed robbers raided a store of the luxury Swiss watch brand Piaget in central Paris, escaping with $11 million to $16.5 million worth of jewelry https://t.co/zhWYPFny4y pic.twitter.com/Pt27tEDOer — Reuters (@Reuters) August 1, 2023

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن 3 مشتبه فيهم.

وفي مايو من العام الماضي سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات تابع لعلامة "شانيل" التجارية في المنطقة ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية.