الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

قيس سعيد يعفي رئيسة الحكومة نجلاء بودن ويعين أحمد الحشاني خلفا لها

الرئيس قيس سعيد،
الرئيس قيس سعيد، ونجلاء بودن، فيتو

قال بيان للرئاسة التونسية اليوم، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها.

ولم يورد البيان مزيدًا من التفاصيل.

وكان أحمد حشاني يعمل في البنك المركزي التونسي ودرس في كلِّية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيّد مدرِّسا، حسبما قال في صفحته بموقع فيسبوك.

قيس سعيد وأحمد الحشاني رئيس الحكومة الجديد

ونجلاء بودن مهندسة وسياسية تونسية، عينها الرئيس التونسي رئيسة للحكومة التونسية في 29 سبتمبر 2021، وهي أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس والوطن العربي.

وأصبحت نجلاء بودن رمضان بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس.

ونجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس مختصة في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم تعيينها عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.

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