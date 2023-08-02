كأنه في فرح، قارئ يتمايل على طريقة السلكاوي أثناء تلاوة القرآن وقرار عاجل من نقابة القراء (فيديو وصور)

قررت نقابة القراء رفع جنحة مباشرة في النيابة العامة ضد أحد القراء المتلاعبين بكتاب الله من النقابة وهو "م. ع" من محافظة المنيا وذلك على غرار قرار الشيخ السلكاوي الذي كان يتمايل أثناء تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت نقابة القراء أنها علمت يقينًا أن المشكو في حقه يقوم بتلاوة القرآن الكريم بطريقة مخالفة لأحكامه والخلق والتركيب في آياته على الملأ وفي جموع الناس مثل الحفلات والليالي والعزاءات.

وقامت النقابة بالتنبيه عليه مرارًا وتكرارًا إلا أنه لم يمتثل بتعليم النقابة ولا لأحكام التلاوة مما يشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي.

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وفي وقت سابق، قررت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، إبلاغ النيابة العامة ضد الشيخ السلكاوي، بعد تداول مقطع فيديو له بحركات لا تليق بكتاب الله.

وأوضحت النقابة فى بيانها أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ".

وأصدر بعدها الشيخ محمد السلكاوى، القارئ بالإذاعة والتليفزيون بيانًا على صفحته الرسمية بفيسبوك يعتذر فيه عما حدث أثناء التلاوة.

وكتب السلكاوي، أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللا إرادية التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم.

وأضاف: لا أبغي من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة على من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء، وإنما أبغي بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتي اللا إرادية التي هي من عند الله.

وعلى جانب آخر، قررت لجنة التحقيق والقيم في نقابة القراء تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمي الجمل، ليوم 19 سبتمبر القادم بعد الحضور إلى مقر نقابة القراء.

يذكر أن لجنة التحقيق والقيم انعقدت مؤخرا للتحقيق مع الشيخ حلمي الجمل بسبب ما نشره على صفحته الشخصية وما أدلى به في بعض المواقع من تصريحات واتهامات لهيئة مكتب النقابة ماليًّا وإداريًّا.

واستنكرت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من المدعي الذى كان يحمل لقب نائب نقيب القراء السابق، حيث إنه ادعى على مجلس إدارة النقابة الآتي:

أولا: أن مجلس الإدارة الحالي معين وليس منتخبا، ولا شرعية له عم من أنه حضر بنفسه آخر اجتماع جمعية عمومية للنقابة بتاريخ 2022/10/15، وتمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون النقابة، كما ادعى أن النصاب القانونى للاجتماع لم يكتمل وهذا غير صحيح.

لا يوجد فساد مالي بالنقابة

ثانيًا: أن النقابة بها فساد مالى، وهذا غير صحيح لأن النقابة كمثل باقى النقابات يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانية النقابة كل عام

ثالثًا: أن النقابة تقوم بتحصيل اشتراك سنوي من الأعضاء مبلغ 1000 جنيه وهذا غير صحيح فالاشتراك السنوي 150 جنيهًا وأنه ادعى أن النقابة تقوم بتحصيل تبرعات من بعض الأعضاء بدون إيصالات ونحن نتحداه في إثبات ذلك وغير ذلك من افتراءات على المجلس الحالي.

وأكدت نقابة القراء أن المدعي يقوم بالدفاع عن بعض القراء المتلاعبين، ويسعى إلى دخولهم الإذاعة، وكان سببا فى فقدان النقابة مقرها المميز بحدائق القبة بسبب دخوله فى معارك مع المتبرع، وبسبب إهماله فقدت النقابة هذا المقر المميز، وأصبحت النقابة تعقد اجتماعاتها فى بعض المساجد ودور المناسبات، بالإضافة إلى المشاحنات مع بعض الأعضاء، واغتصب منصب الأمين العام للنقابة فى وجود الأمين العام المنتخب فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشاذلي رحمه الله، وكان يوقع على الأوراق فى النقابة كنائب نقيب وأمين عام، كما ترك النقابة فى حالة سيئة، وكان رصيد النقابة تقريبًا 700 ألف جنيه، ومعاش النقابة 240 جنيها، كل ستة أشهر، فهذه هى إنجازاته منذ أن تولى العمل النقابى تقريبًا 20 عاما، ونحن نعلم من يعاونك.

النقيب ومجلس الإدارة الحالى

وأوضحت النقابة، أنه منذ أن تولى النقيب الحالى ومجلس الإدارة الحالى كانت أعماله خدمة لأهل القرآن، وهي كالآتي:

1 - شرف لأي إنسان الحصول على كارنيه النقابة فبعد الاختبار يتم الحصول على كارنيه قارئ قرآن كريم أو محفظ قرآن كريم.

2 - يستطيع العضو إثبات صفته بالنقابة ببطاقة الرقم القومى وتم بذلك اعتماد خاتم النقابة أمام الجهات الرسمية.

3 - يحق لعضو النقابة التقديم فى مسابقات الأوقاف مثل مسابقة إيفاد شهر رمضان والمقارئ ومكاتب التحفيظ.

4 - عند سفر القارئ للخارج تقوم السفارات بطلب من القارئ إحضار إيفادة من النقابة بأنه عضو بالنقابة ولا مانع من سفره لدى النقابة

5 - عند الرغبة فى فتح مكتب تحفيظ يتطلب منك كارنيه النقابة، وهناك بعض الأشخاص يعملون فى مكاتب التحفيظ بكارنيه النقابة، وبعض الأشخاص يعملون بالخارج بالكارنيه.

تقديم استمارة من النقابة للإذاعة

6 - عند التقديم للإذاعة يتطلب الأمر تقديم استمارة من النقابة للإذاعة تفيد أن القارئ عضو بالنقابة.

7 - الحصول على معاش بعد بلوغ سن 65 عاما، وفى حالة الوفاة يكون المعاش للورثة مثل الأم أو الزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة وأصبح المعاش يصرف كل ثلاثة أشهر مبلغ 900 جنيه.

8 - يتم صرف مبلغ 1000 جنيه، مصاريف جنازة للورثة بعد وفاة العضو، وذلك قرار بتاريخ شهر2021/10.

9 - قامت النقابة بعمل مستشار قانوني للنقابة فى معظم المحافظات لرفع قضايا ضد القراء المتلاعبين ووصلت بعض القضايا إلى الجنح المباشرة فى النيابة وهناك بعض القراء تم إيقافهم من الإذاعة بسبب إخطائهم فى التلاوة.

10 - قامت النقابة بالتعاقد مع معمل البرج لأعضاء النقابة وأسرهم بتخفيضات تصل إلى 50 ٪.

مقر مسجل فى الشهر العقاري

11 - وأصبح للنقابة مقر مسجل فى الشهر العقاري، وهذا أول مقر رسمى للنقابة منذ إنشائها وجهاز إداري له تأمينات يقوم بخدمة أعضاء النقابة.

12 - كان رصيد النقابة لا يزيد عن المليون وأصبح تقريبا خمسة أضعاف، ولا يوجد أى متبرع يتبرع بمبلغ للنقابة بدون إيصال معتمد من النقابة.

13 - وأصبح الإقبال على عضوية النقابة فى تزايد كبير جدًا.