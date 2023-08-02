دقت طبول الحرب، اجتماع لرؤساء أركان "إيكواس" لبحث أزمة النيجر

انقلاب النيجر، يجتمع رؤساء أركان بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) من الأربعاء إلى الجمعة في أبوجا للبحث في الانقلاب بالنيجر، حسبما أعلنت المنظمة الإقليمية مساء الثلاثاء في بيان.

محمد بازوم رئيس النيجر

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، من دون أن يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

وأعلن القادة أيضا أنه سيجري تعيين ممثل يتم إيفاده إلى النيجر لتقديم مطالب المجموعة.

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ومن المقرر أيضا أن يزور وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر النيجر الأربعاء، حسبما قال مسؤول عسكري من النيجر ومسؤولة كبيرة من المنظمة الغرب إفريقية اشترطا عدم كشف هويتيهما.

إيكواس تهدد الانقلابيين في النيجر

والأحد الماضي أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

وطلبت المجموعة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كما قرر قادة "إيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

مستشار بازوم يحذر من خطورة تدخل إيكواس عسكريا

ومن جانبه حذر المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم من التدخل العسكري المحتمل في بلاده، إذا رفض العسكريون الذين قادوا الانقلاب المبادرة الأفريقية لحل الأزمة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال أنتينيكار الحسن مستشار الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي تم عزله واحتجزه العسكريون، إن دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” عندما تهدد باستخدام القوة ضد النيجر فإنها "لا تمزح".

وأضاف الحسن: "لا نأمل أن تفضي مبادرات حل الأزمة إلى فشل، إذا فشلت المبادرات فهذا يعني أن منظمة الإيكواس لا تمزح.. عندما تقول إنها قد تتدخل عسكريا، هل هذا يخدم مصلحة النيجر؟ مصلحة الشعب هي التي يجب أن ترجح".

التفاوض هو الحل الوحيد للأزمة في النيجر



وتابع: "إذا كانت مبادرات التفاوض مآلها الفشل، سيكون البديل هو التدخل العسكري، والنيجريون سيواجهون مشكلات.. سنتعرض لحصار ونحرم من السفر. سيكون الوضع سيئا... حتى إذا كان هؤلاء العسكريون مستعدين للموت من أجل النيجر فمحمد بازوم كذلك مستعد، لذلك يجب أن يقبلوا التفاوض، هذا هو الحل الوحيد".

واستطرد: "إيكواس اتخذت تدابير وأعطت مهلة أسبوعا لإعادة بازوم إلى السلطة، اتخذت تدابير صارمة ضد بلدنا بما فيها إغلاق الحدود وتعليق التعاملات والصفقات، أريد أن أقول إن النيجر مختلفة عن بوركينا فاسو ومالي اللتين شهدتا انقلابين أيضا، الإنجازات والإنشاءات والغذاء وحتى رواتب موظفينا تأتي من دول أجنبية. نحن نتبنى نهجا انفتاحيا".

واختتم: "اليوم بصفتي مواطنا نيجريا مؤمنا بالديمقراطية، أطالب العسكريين الذين استولوا على السلطة بأن يتراجعوا ويضعوا مصلحة الوطن في الصدارة".