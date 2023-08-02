الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لطفي لبيب: قراءتي للقرآن الكريم وراء حبي وعشقي للغة العربية (فيديو)

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

لطفي لبيب، كشف الفنان لطفي لبيب السبب الرئيسي وراء حبه وعشقه للغة العربية، قائلًا: "عندما التحقت بمعهد الفنون المسرحية وكان الراحل سعد أردش مدير المعهد، طلب مني قراءة القرآن الكريم لتقوية نطقي للغة العربية، وبدأتُ بالفعل في قراءة القرآن الكريم ومع مرور الوقت تحسَّن نطقي للغة العربية".


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية "cbc": "عشقت اللغة العربية بعد قراءتي للقرآن الكريم، لذلك أنا بشكر الراحل سعد أردش، والقرآن الكريم".

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وعن فترة غيابه عن الفن الفترة الماضية، أرجع أسباب ذلك إلى إصابته بجلطة في المخ وتسببت في توقف ذراعه وقدمه، متابعًا: "في فترة من الفترات كنت أعمل من أجل الناس، وهذا كان سببًا في حب الناس لي وظهر هذا جليًّا عندما تعرضت للوعكة الصحية".

اعتزال الفن

واختتم: "احترمت البيوت اللي دخلتها من خلال أعمال الفنية، لذلك الناس احترمتني"، نافيًا صحة ما تردد عن اعتزاله الفن، قائلًا: "لم أعتزل الفن أو أبتعد عنه لكن الظروف الصحية هي التي منعتني من العمل الفترة الماضية".
 

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لطفي لبيب الفنان لطفي لبيب معهد الفنون المسرحية سعد أردش القرآن الكريم من مصر

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