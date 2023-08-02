أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على الـ 4% بالثانوية العامة (فيديو)

نتيجة الثانوية العامة 2023، علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على حصول الطالبة ميار حمادة ماهر الحاصلة على 4% بالثانوية العامة، قائلًا: "خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية أكد أنه سيتم فتح باب التظلمات غدًا الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين".



وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، المذاع على التليفزيون المصري: "أنصح الطالبة ميار التقدم بتظلم وسيتم إطلاعها على ورق الأسئلة والإجابة ونموذج الإجابة على الموقع الإلكتروني وتسديد قيمة التظلم حيث تصل قيمة التظلم للمادة الواحدة 200 جنيه ومن حق أي طالب التقدم بتظلم على عدد المواد التي يرغب فيها".

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نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت الطالبة ميار حمادة ماهر الحاصلة على نسبة 4% بالثانوية العامة أنها استعدت جيدًا للامتحانات بفترة كبيرة جدًّا وأنها متفوقة في دراستها خلال السنوات الماضية.



وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، المذاع على التليفزيون المصري: "خصصت وقتًا للمراجعة، وتمكنت من مراجعة ما ذاكرته على مدار العام أكثر من مرة".

وأضافت: "قمت بحل الكثير من الامتحانات استعدادًا لـ امتحان الثانوية، حتى أتدرب على طريقة الأسئلة، ودخلت الامتحانات على أتم الاستعدادات، بدأت الامتحانات بامتحان اللغة العربية، وهي بالنسبة لي أسهل مادة، وأبليت فيه بلاءً حسنا، لكنني حصلت على 5 من 80، وكذلك الفرنساوي، وباقي المواد".

وتابعت: "كنت أتوقع وفقًا لمذاكرتي واستعداداتي للامتحانات، أن أحصل على 95%، أنا متفوقة بشكل دائم كل مراحل دراستي، وكنت أحصل على المركزين إما الأول وإما الثاني في كل المراحل".

نتيجة الثانوية العامة 2023

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة اسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

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