القيعي: كنت عارف موقف عبد الله السعيد قبل ما يروح الزمالك بـ 3 أيام من لسان مرتضى منصور

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن خروج عبد الله السعيد ورمضان صبحي من النادي الأهلي.

وقال القيعي: “رمضان صبحي ضايقني، بسبب قراره المادي لأن الفارق المادي ما كانش كبير أوي، لكن أنا مش عايش مع الناس كل التفاصيل عشان أحكم على القرار”.

بالنسبة لقصة عبد الله السعيد أوضح القيعي “موقفه لم يصدمني وتوقعت موقفه قبلها بـ 3 أو 4 أيام من طريقة معينة، ومرتضى منصور مرة داعبني كنا على قهوة بس حسيت إن في حاجة بيجهزها، رحت عملت مداخلة قلت له إن معاك أخف دم في مصر وبيعرف بس هو أداني الشايب وأنا عايز أرجعهوله على الهواء، لذلك لم أفاجأ لما قالوا عبد الله رايح الزمالك، والمبلغ كان خرافي".

كنت عارف موقف عبد الله السعيد قبل ما يروح الزمالك بـ 3 أيام !!.. #عدلي_القيعي يفـ🔥ـجر مفاجأة نـ.ـارية لأول مرة على الهواء 💣#Box2Box#etc#محمد_شبانة

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أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم التعاقد مع إمام عاشور عن طريق "كوبري" من ميتلاند الدنماركي، مشددًا على أن الصفقة كلفت النادي أقل مما دفعه ميتلاند لضمه من الزمالك.

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وقال القيعي الذي يحل ضيفًا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هل يعقل أن يكون هناك كوبري بـ3 ملايين دولار، ولو انضم اللاعب لميتلاند بالاتفاق مع الأهلي كان على الأقل سيحصل على مليون دولار".

وأضاف: "لم يكن أحد يتصور أن يدخل الأهلي في صفقة إمام عاشور، كنت أقول بيني وبين نفسي بأنه لاعب مفيد للأهلي لو عاد لمصر، وكنا نتابعه منذ أن كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة".

وأكمل: "لا يوجد صفقة (للتحفيل) من يضم لاعب بهذا الشكل فهو يؤذي نفسه ويؤذي اللاعب بل ويقوم بإيذاء كرة القدم، ونجاح صفقة إمام عاشور في يد اللاعب نفسه".

وأكد: "بالتأكيد، كنا نتابع موقف إمام عاشور ووصلت لنا رسائل بإمكانية انتقاله إلى الأهلي خصوصًا بعدما مكث في مصر كثيرًا بعد إصابته، واستشعرنا برغبته في ارتداء القميص الأحمر، لذلك تحركنا لضمه، واللاعب لم يزورني في منزلي مطلقًا كما تردد".

وأوضح: "أي صفقة تحتاج إلى مجهود، وميتلاند اقتنع برغبة اللاعب إمام عاشور في العودة لمصر، لذلك تفاوض على بيعه، الأهلي دخل في مفاوضات لضمه بعدما تأكدنا من رغبته وترحيبه بالانضمام لصفوف الفريق".

وتابع: "سبق وتعاقدنا مع أحمد فتحي من شيفيلد يونايتد الإنجليزي رغم تفاوضنا مع الإسماعيلي بل وأعلن الزمالك تعاقده مع اللاعب، لكن حسمت الصفقة بعد الاتصال باللاعب، والصفقات ليست للتفاخر، وهذا عملي، وفاوضت أحمد حسن ومحمد بركات لأكثر من عشر سنوات".

الإشادة بأمير توفيق

وأتم: "أمير توفيق يبذل مجهودات كبيرة رغم تعرضه للانتقادات، وهو من أبرز الأشخاص الذين يعملون بشكل جيد داخل النادي الأهلي".

ورفض عدلي القيعي التعليق على الأنباء المنتشرة مؤخرا، حول رغبة القلعة الحمراء في التعاقد مع بعض اللاعبين، ومن بينهم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن توقيع أي لاعب ليس له قيمة، إلا في حالة كونه لاعبًا حرًّا وفي الفترة القانونية المسموح بها.

وقال القيعي الذي يحل ضيفًا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك لاعبين مميزين تحت رقابة الأهلي بالتأكيد، والحصول على توقيع أي لاعب ليس مقياسًا لإتمام الصفقات، سبق ووقع للأهلي كل من وائل القباني وشيكابالا وقمنا بإعادة العقود لهم، هناك أشخاص يضعفون عندما يتحدث إليهم أشخاص معينين".

حقيقة التعاقد مع فتوح

وأضاف: "قد يكون هناك وسيط في ملف الصفقات، وبعدما يتم فتح خط الاتصال مع اللاعب، يتم ابعاد الوسطاء ويتم تحذير اللاعب من الحديث في أي شخص يخص التعاقد مع النادي الأهلي".

وواصل: "لا اريد الحديث حول لاعبين في أندية آخرى، أسألوا فتوح هل يريد الرحيل أم لا، لو قُلت لي ميسي يريد الرحيل فهو يريد الانتقال للأهلي؟ لا يجب إثارة مثل تلك الموضوعات في الوقت الحالي، ولسنا مسؤولين عما يثار في الإعلام، لسنا جزءًا فيما يتردد، فتوح يشارك مع الزمالك في البطولة العربية ولديه عقد سارٍ".

تابع: "القانون واضح، لا يجوز الحصول على توقيع أي لاعب من المنافس إلا في حال تبقى 6 شهور من عقده، مع إبلاغ اللاعب لناديه بعدم التجديد، والنادي الذي يفاوضه يخاطب النادي الذي يملك عقد اللاعب بشكل رسمي، 90% من المفاوضات التي تتم في مصر غير قانونية".

وأكمل: "المشكلة أصبحت عالمية الآن، هناك عنصر ثالث أصبح مؤثرًا، الوكلاء وشركات التسويق هي التي تبدأ بالتحرك، ولو أي نادٍ استجاب ونفذ ما يريدونه سيكون مشاركًا في الخطأ

وأتم: "هناك عنصر جديد أيضًا دخيل على موضوع حسم الصفقات، وهم الأصدقاء والسوشيال ميديا، بل البعض يتطوع بنشر أخبار، وما كان صعبا يصبح ممكنًا بل وسهلًا لأن هذه الأخبار قد تعطي الأندية والوكلاء التفكير في إمكانية حدوث الصفقة".