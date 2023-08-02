بالأسماء، ننشر حركة تنقلات مأموري أقسام ومراكز شرطة الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عبد الهادي مدير مباحث الدقهلية حركة تنقلات مأموري ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة على مستوى محافظة الدقهلية.

وجاءت للحركة لمأموري الأقسام والمراكز كالتالي:

العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا

العميد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة

وتجديد الثقة للعميد هشام دياب، مديرًا لإدارة مرور الدقهلية

وتعيين العميد على أبو شعيشع مديرًا لمرافق الدقهلية

والمقدم فاروق حماد وكيل إدارة المرافق

العقيد عمرو الشربيني مدير إدارة شرطة النجدة

العميد إسلام رمزي، مدير إدارة تأمين الطرق

والعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا

العقيد مصطفى الهنيدي مأمور مركز الكردي

العميد أيمن بدوي مأمور مركز السنبلاوين

العقيد أحمد القبانى مأمور مركز شرطة محلة الدمنة

العميد محمد فوزي مأمور مركز شرطة بني عبيد

مقدم عمر عويس مأمور الجمالية

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العميد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة

العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني

العميد محمد منير، مأمور مركز شرطة شربين

العميد محمد سليمان إدارة التحقيقات

المقدم مسعد عوض مأمور جمصة

العقيد محمد وصفى مأمور قسم ميت غمر

العميد محمد أبو بكر مأمور تمى الأمديد

العقيد محمد الدسوقي مأمور نبروه

العقيد أحمد الصديق مأمور مركز ميت غمر

العقيد أحمد عبد الرحمن مأمور دكرنس

الرائد كريم الشربيني نائب مأمور قسم شرطة ثان المنصورة

الرائد محمد الألفي نائب مأمور قسم أول المنصورة

المقدم محمد الألفي نائبا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة

الرائد صالح خطاب تجديد الثقة نائب ثان مأمور مركز نبروه