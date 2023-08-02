الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الطالبة الحاصلة على 4 % بالثانوية العامة: طول عمري متفوقة وتوقعت أحصل على 95%

نتيجة الثانوية، فيتو
نتيجة الثانوية، فيتو

نتيجة الثانوية العامة 2023، أكدت الطالبة ميار حمادة ماهر الحاصلة على نسبة 4% بالثانوية العامة أنها استعدت جيدًا للامتحانات بفترة كبيرة جدًّا وأنها متفوقة في دراستها خلال السنوات الماضية.


وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، المذاع على التليفزيون المصري: "خصصت وقتًا للمراجعة، وتمكنت من مراجعة ما ذاكرته على مدار العام أكثر من مرة".

 

وأضافت: "قمت بحل الكثير من الامتحانات استعدادًا لـ  امتحان الثانوية، حتى أتدرب على طريقة الأسئلة، ودخلت الامتحانات على أتم الاستعدادات، بدأت الامتحانات بامتحان اللغة العربية، وهي بالنسبة لي أسهل مادة، وأبليت فيه بلاءً حسنا، لكنني حصلت على 5 من 80، وكذلك الفرنساوي، وباقي المواد".

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وتابعت: "كنت أتوقع وفقًا لمذاكرتي واستعداداتي للامتحانات، أن أحصل على 95%، أنا متفوقة بشكل دائم كل مراحل دراستي، وكنت أحصل على المركزين إما الأول وإما الثاني في كل المراحل". 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة.


وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة اسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه مع بداية العام الدراسي بعدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.
 

وحذر المتحدث الرسمي من تداول هذه المنشورات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في كافة الجهود التي بذلت لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

 

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نتيجة الثانوية العامة 2023 الطالبة ميار حمادة ماهر امتحان اللغة العربية التاسعة

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