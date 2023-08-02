خبير يكشف خطورة زلزال إريتريا على حدود إثيوبيا وتأثيره في مصر والسودان

زلزال إثيوبيا، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خطورة زلزال إريتريا على الحدود الإثيوبية الذي وقع أمس بقوة 5.5 درجة، على سد النهضة وتأثيره في مصر والسودان.

وقال “شراقي” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "وقع زلزال بقوة 5.6 ريختر على عمق 10 كم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الساعة 8:15 م بتوقيت القاهرة في إريتريا بالقرب من الحدود الإثيوبية على بعد حوالي 630 كم شمال شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الأفريقي، أعقبه بعد حوالي ساعتين ونصف زلزال آخر الساعة 10:37 م بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم".



وأضاف: "كما حدثت عدة زلازل متوسطة أيضًا منذ أشهر قليلة، فى 26 ديسمبر 2022 زلزالين بقوة 5.5، 4.6 ريختر شمالي إثيوبيا على الحدود مع إريتريا، وزلزال بقوة 4.6 ريختر على عمق 10 كم 26 يناير 2023 شمالي إثيوبيا على بعد حوالي 500 كم من سد النهضة الإثيوبي".

وتابع: "أما الأقرب لسد النهضة زلزال 8 مايو 2023 بقوة 4.4 ريختر على عمق 9.8 كم، ويبعد 100كم فقط شمال شرق سد النهضة، ويعتبر هو الأقرب على الإطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة في إثيوبيا".

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وأردف: ربما يكون تأثير الزلازل الحالية غير ذي شأن الآن، ولكن سوف يكون لها تأثير كبير فيما بعد خاصة إذا ازدادت قوة الزلزال عن 5 ريختر وتكون قريبة من سد النهضة، في وجود مخزون مائي كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3 والخطر الأكبر من سد النهضة ليس فى التخزينات المتعددة بقدر خطر سعته التخزينية الضخمة حوالي 64 مليار م3 في بيئة غير مستقرة جيولوجيًّا ومناخيًّا، التأثير مدمر في السودان وربما مصر في حالة الانهيار.

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر إثيوبيا، فيما أكد ذلك المركز الألماني لأبحاث الزلازل قائلا: هزة أرضية بقوة 5.5 تضرب مناطق في إثيوبيا، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.