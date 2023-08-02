الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

بالأسماء، ننشر الحركة الداخلية لضباط مباحث الدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد عبد الهادي حركة تنقلات رؤساء مباحث ومعاوني الأقسام ومراكز الشرطة علي مستوي محافظة الدقهلية.

ورؤساء المباحث

الرائد عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول المنصورة

الرائد دكتور كريم عبد الرازق رئيس مباحث قسم ثاني المنصورة
الرائد محمد العزب رئيس مباحث مركز المنصورة

المقدم يوسف صبري رئيسًا لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية
المقدم هشام الهلالي رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات

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الرائد  محمود اللوزي الثقة رئيسًا لمباحث مرور الدقهلية  
المقدم دكتور  أحمد الشوري  تجديد الثقه رئيس مباحث أجا
الرائد محمد عصفور  تجديد الثقه رئيس مباحث مدينة ميت غمر

الرائد محمد البنا رئيس مباحث مباحث بلقاس 

الرائد محمد الهلالي مباحث السنبلاوين 

الرائد محمد الشربيني مباحث المنزلة 

الرائد معاذ جلال مباحث المطرية 

الرائد محمد القصبي مباحث جمصة 

 الرائد أحمد عوض مباحث الستاموني 

الرائد عمار الجداوي مباحث محل الدمنة 

الرائد إسلام صقر مباحث دكرنس 

مباحث طلخا  الرائد محمد فوزي زيدان 
مباحث لكردي الرائد أحمد جمال
مباحث منية النصر الرائد محمد صبح
مباحث شربين صلاح عودة 
مباحث نبروه إسلام عنان
مباحث تمي الإمديد الرائد أحمد ثروت

العقيد أحمد فريد مفتش مباحث قسم أول وثان المنصورة

المقدم أحمد فتح الله رئيسا لمباحث الآداب بالدقهلية

مباحث

تجديد الثقة للرائد  رامي أبو شتية رئيسا مباحث مركز ميت غمر

المقدم  محمد صلاح رئيس مباحث بنى عبيد بالدقهلية


تجديد الثقه للعقيد  أحمد عطية  رئيسا لقسم شرطة البيئة والمسطحات بالمنصورة

المعاونين 
الرائد مصطفي النجار تجديد الثقة رئيس تنفيذاحكام قسم أول المنصورة

النقيب أحمد حبيب معاونا لقسم ثاني المنصورة

النقيب أحمد الزميتي تجديد الثقة رئيسا لمباحث وحدة تنفيذ الأحكام بمدينة ميت غمر


النقيب محمود الشرقاوي تجديد الثقة معاونا لمباحث أجا


النقيب أحمد فوائد مرعي  معاونا لقسم أول المنصورة

النقيب  محمد جمال  تجديد الثقة معاون أول رئيس مباحث مدينة ميت غمر

العقيد  محمد مطر  رئيس قسم تنفيذ الأحكام مديريه أمن الدقهلية
 

مروان سامح تم تجديد الثقة معاونا لمباحث قسم أول المنصورة

النقيب أحمد فوائد مرعي تجديد الثقة معاونا لقسم أول المنصورة

النقيب أحمد الجميلي معاونا لمباحث قسم ثان المنصورة

عبد الله عبد الواحد معاونا لمباحث قسم ثاني المنصورة  
 

ننشر الحركة الداخلية لضباط الشرطة في الغربية

الداخلية تطرح سلعا غذائية ودواجن فى المنافذ بأسعار مخفضة 50% ( صور)

 

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الأموال العامة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية أمن الدقهلية المنصورة المطرية مباحث قسم ثاني المنصورة مباحث قسم أول المنصورة مركز المنصورة مديرية أمن الدقهلية

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