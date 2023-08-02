الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحداث 2 أغسطس، اعتراض فرنسا على تأميم قناة السويس، استقلال أمريكا رسميا، ميلاد رشدي أباظة، رحيل محمد علي باشا وأحمد زويل

أحداث 2 أغسطس،فيتو
أحداث 2 أغسطس،فيتو

شهد يوم 2 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

 


أحداث مناسبات ذاكرة اليوم

338 ق.م. - انتصار الجيش المقدوني بقيادة فيليب الثاني على القوات المشتركة لأثينا وطيبة في معركة خيرونيا، مما أظهر الهيمنة المقدونية في اليونان وبحر إيجة.
1274 - عودة إدوارد الأول ملك إنجلترا من الحملة الصليبية التاسعة، وتتويجه بعد سبعة عشر يومًا.
1377 - هزيمة القوات الروسية على يد قوات الحشد الأزرق في معركة نهر بيانا.
1798 - انتصار الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية، ضمن معارك الحملة الفرنسية على مصر.
1776 - توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميًا.
1916 - الحرب العالمية الأولى: التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دا فينشي في تارانتو.
1918 - أول إضراب عام في التاريخ الكندي، في مدينة فانكوفر.
1921 - الزعيم السوفييتي فلاديمير لينين يوجه نداءً للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسئولية هذا الوضع.
1934 - أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.
1939 - إرسال ألبرت أينشتاين وليو زيلارد رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، يحثانه فيها على بدء مشروع مانهاتن لإنتاج سلاح نووي.
1940 - حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديجول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 - ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.
1956 - البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.
1984 - الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997.
1990 - القوات المسلحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها لفترة 7 أشهر.
2012 - الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد تولى الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.

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مواليد يوم 2 أغسطس


1696 - السلطان محمود الأول، السلطان العثماني ال25.
1815 - أدولف فريدريش فون شاك، شاعر ومؤرخ ألماني.
1824 - فريديريك أوجست بارتولدي، نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية.
1868 - الملك قسطنطين الأول، ملك اليونان.
1923 - شمعون بيريز، رئيس إسرائيل حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.
1926 - رشدي أباظة، ممثل مصري.
1946 - محمد العربي، ممثل مصري.


وفيات يوم 2 أغسطس

1849 - محمد علي باشا، حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية.
1922 - ألكسندر جراهام بيل، مخترع الهاتف.
1923 - وارن هاردن، رئيس الولايات المتحدة.
1934 - المشير باول فون هيندنبورج، رئيس ألمانيا الثاني.
2016 - أحمد زويل، عالم كيميائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.
 

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