أخبار الفن: حقيقة خطوبة حورية فرغلى على مذيع شهير، وأحمد حلمي يكشف عن فيلم جديد مع منى زكي

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تكذيب الفنانة حورية فرغلي خبر خطوبتها الذي أعلنته المذيعة ريهام سعيد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد خطوبة الفنانة حورية فرغلي على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

نفت الفنانة حورية فرغلي خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، وهو الخبر الذي أعلنته المذيعة ريهام سعيد في برنامجها وقالت إن نزار الفارس خصها بهذا الخبر وبفيديو من الخطوبة.

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