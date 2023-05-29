شذى حسون: رجعت لمصر وأتمنى التعاون مع محمد سامي (صور)

شذى حسون، عقدت الفنانة العراقية شذى حسون مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك للإعلان عن إطلاق أغنية جديدة بعنوان "على ما أظن" والتي تغنيها باللهجة المصرية.

وقالت شذى خلال المؤتمر إن لمصر مكانة خاصة بقلبها وعلى الرغم من أنها ابتعدت عنها لفترة لكنها تعلم مدى أهمية مصر ومكانتها الفنية والموسيقية، فمصر هوليود الشرق وبها نجوم ومحترفين بكافة المجالات الموسيقية.

محمد سامي

وأضافت شذى أنها تعاونت من قبل مع المخرج محمد سامي في إخراج بعض الكليبات، لذلك تتمنى أن تتعاون معه مجددا، لكنها لا تعلم هل من الممكن أن يعود لإخراج الكليبات مرة أخرى أم لا.

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وأوضحت شذى حسون أنها تعاونت مع الكثير من النجوم المصريين وتحظي بصداقة البعض منهم مثل الفنان عمرو دياب ورامي صبري ومحمد قماح وأكدت شذى أنها تربت على صوت شادية وأم كلثوم وعبد الحليم لذلك فهي لها هوية مصرية وكشفت شذى حسون عن إقامة مهرجان بالعاصمة العراقية بغداد والذي يحمل اسم "عراق اوردر" والذي سوف يكون حدثا فنيا ضخم يحضره عدد كبير من النجوم المصريين والعرب وقالت شذى إنها سوف توجه الدعوة لعدد من النجوم المصرية للتكريم وحضور المهرجان.