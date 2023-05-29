صفاء أبو السعود تشارك في حفل ختام مهرجان إبداع

تشارك الفنانة والإعلامية والمنتجة صفاء أبو السعود، في حفل ختام الموسم المقبل لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، حيث تقوم الفنانة صفاء أبو السعود بإلقاء الكلمة الخاصة بلجان التحكيم.

مهرجان إبداع

الحفل يحضره كلا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من الإعلاميين ونجوم الفن الذي سيتم تكريمهم في الحفل ومنهم د. أشرف زكي، اسم الفنان خالد صالح، محمد رياض، منال سلامة والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

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صفاء أبو السعود

فى سياق آخر.. كانت صفاء أبو السعود أوضحت لـ “فيتو”عن شروط الأغنية الناجحة للطفل وقالت: الحقيقة‭ ‬شروط‭ ‬أغنية‭ ‬الطفل‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬فعلا‭.. ‬أولًا‭ ‬لازم‭ ‬وضرورى‭ ‬يكون‭ ‬ليها‭ ‬هدف،‭ ‬وضرورى‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬بمعلومة،‭ ‬“اليونيسيف”‭ ‬يقول‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الشروط‭ ‬الخاصة‭ ‬بأغنية‭ ‬الطفل،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬الذى‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬للطفل‭ ‬أولًا‭ ‬يحوى‭ ‬على‭ ‬التسلية‭ ‬والترفيه،‭ ‬لأن‭ ‬ببساطة‭ ‬مش‭ ‬معقولة‭ ‬أقدم‭ ‬له‭ ‬درس‭ ‬و‭ ‬أؤدبه‭ ‬يقوم‭ ‬يكرهنى‭ ‬وميتفرجش‭ ‬عليا‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬أسلوب‭ ‬التوجيه‭ ‬ده‭ ‬خطأ‭ ‬تماما‭ ‬و‭ ‬يبعد‭ ‬عنك‭ ‬الطفل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يقربه‭.... ‬الترفيه‭ ‬أولًا‭ ‬ثم‭ ‬التثقيف‭ ‬ثم‭ ‬التعليم‮ ‬‭ ‬وأخيرًا‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬التربوي‭..‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



واستطردت:" على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬عمرى‭ ‬وإلى‭ ‬الآن‭ ‬كُنت‭ ‬ومازلت‭ ‬أُحاول‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭ ‬أنا‭ ‬ومن‭ ‬أتعامل‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬كُتاب‭ ‬ومؤلفين‭ ‬و‭ ‬شعراء‭ ‬وملحنين‭ ‬تقديم‭ ‬عمل‭ ‬جيد‭ ‬للطفل‭ ‬،‭ ‬لأنه‭ ‬ضرورى‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬أركان‭ ‬العمل‭ ‬عندها‭ ‬علم‭ ‬بشروط‭ ‬أغنية‭ ‬الطفل‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مؤلف‭ ‬قوى‭ ‬وكلماته‭ ‬قوية‭ ‬صادقة‭ ‬و‭ ‬ملحن‭ ‬يدى‭ ‬نغمات‭ ‬حلوة‭ ‬الأطفال‭ ‬تحبها‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬متميزا‭ ‬ومحببا‭ ‬للأطفال"‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



واردفت:"لأن‭ ‬الطفل‭ ‬هو‭ ‬نشاط‭ ‬وطاقة‭ ‬هائلة‭ ‬عايز‭ ‬“الحركة”،‭ ‬فالإيقاعات‭ ‬الموسيقية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأغنيات‭ ‬الطفل‭ ‬لازم‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬روح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬أغنية،‭ ‬لازم‭ ‬تقدمى‭ ‬له‭ ‬نغمات‭ ‬تخليه‭ ‬يتحرك‭ ‬ينط‭ ‬و‭ ‬يرقص،‭ ‬فدائمًا‭ ‬للطفل‭ ‬طريقة‭ ‬خاصة،‭ ‬كمان‭ ‬ضرورى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفنان‭ ‬أو‭ ‬الفنانة‭ ‬اللى‭ ‬قرر‭ ‬تقديم‭ ‬أغنية‭ ‬خاصة‭ ‬بالطفل‭ ‬يمتلك‭ ‬“القبول‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬الطفل‭ ‬يحبه،‭ ‬ده‭ ‬شيء‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستهانة‭ ‬به‭ ‬أبدًا‭.. ‬القبول‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬مفيهوش‭ ‬هزار‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وواصلت حديثها لـ"فيتو":"‭ ‬بصراحة‭ ‬أجد‭ ‬أن‭ ‬المعنيين‭ ‬بشئون‭ ‬الطفل‭ ‬،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مغنى‭ ‬الطفل‭ ‬هو‭ ‬فدائى‭ ‬بجد،‭ ‬لأنه‭ ‬مفروض‭ ‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬يعمل‭ ‬حساب‭ ‬أنه‭ ‬طالع‭ ‬لطفل‭ ‬مفروض‭ ‬يحترمه‭ ‬و‭ ‬يصدقه،‭ ‬إزاى‭ ‬بقى‭ ‬هيعمل‭ ‬حاجات‭ ‬خارجة‭ ‬أو‭ ‬مش‭ ‬مظبوطة‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬والطفل‭ ‬حينها‭ ‬لن‭ ‬يتقبل‭ ‬منه‭ ‬ولا‭ ‬ترفيه‭ ‬ولا‭ ‬تثقيف‭ ‬ولا‭ ‬تعليم‭ ‬و‭ ‬أكيد‭ ‬ولا‭ ‬توجيه‭ ‬خالص"‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



واختتمت:"أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬أغنياتى‭ ‬هو‭ ‬أننى‭ ‬أعلم‭ ‬فيها‭ ‬الأطفال‭ ‬أشياء‭ ‬حقيقية‭ ‬،‭ ‬أعلمهم‭ ‬قيمة‭ ‬الإطلاع‭ ‬و‭ ‬القراءة‭ ‬فى‭ ‬أغنية‭ ‬مثل‭ ‬“فى‭ ‬الكتب‭ ‬قرينا”وقيمة‭ ‬رجل‭ ‬المطافئ‭ ‬فى‭ ‬أغنية‭ ‬“المطافئ”‭ ‬وقيمة‭ ‬رجال‭ ‬الجيش‭ ‬فى‭ ‬“البحرية”‭.. ‬وغيرها‭ ‬الكثير"‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬