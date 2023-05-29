الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

مدير القاهرة السينمائى لـ"فيتو": نستعد لعرض أفلام عالمية شاركت فى مهرجان كان

مدير مهرجان القاهرة
مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، فيتو

تحدث  المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولى عن أبرز الأعمال الفنية والجداول المقرر ضمها لأحدث الدورات وهى الـ 45.

فعقب أن حققت الدورة 44 نجاحا وعوائد فنية وثقافية ومالية كبيرة.. قال مدير القاهرة السينمائي الدولى لـ (فيتو) إن العمل بدأ منذ إنتهاء آخر أيام الدورة السابقة، وعلى قدم وساق بدأنا فى مراجعة الأفلام المقرر مشاركتها فى دورة 45 من مهرجان القاهرة.. قائلًا: أطلقنا عدة دعوات للأفلام العالمية الهامة التي تم عرضها فى كبار المهرجان السينمائية كـ مهرجان كان الفرنسي وعرضت مهرجان برايت ومهرجان  صاندانس، وحصلنا على موافقة بعضهم والبعض الأفلام ننتظر الموافقة  عليها.. كما تم تحديد برنامج الكلاسيكيات.
 

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و تابع مدير القاهرة السينمائي لـ (فيتو): كما أنه  تم تحديد برنامج الكلاسيكيات،  والأسبوع القادم ستم الإعلان عن موعد الإفتتاح الرسمي ومواعيد  باب التقدم للافلام المتنافسة على جوائز القاهرة السينمائي 2023.. وأيضًا نعمل على التضافر مع  مجموعة من التجديدات على برامج المهرجان  مع فريق البرمجة.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي

كانت التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات الدورة المقبلة من المهرجان، التي ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية.

 

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، على الجهود التي بُذلك في الدورة 44 من المهرجان، والتى لاقت ردود فعل كبيرة وجيدة على المستويين المحلي والدولي، وأضافت أن مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي من أهم وأكبر المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، والذي يحظى بتقدير واهتمام كبيرين.

 

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة فتح المجال بشكل أكبر خلال الدورة المقبلة لورش العمل المقدمة لشباب السينمائيين في مختلف مجالات صناعة الأفلام، وعقد المزيد من الشراكات مع المهرجانات السينمائية الدولية ومؤسسات صناعة الأفلام العالمية.

 

حسين فهمي 

من جانبه، وجه الفنان حسين فهمي الشكر لوزيرة الثقافة، على ما قدمته من دعم للمهرجان في دورته الماضية، كما استعرض أبرز نتائج الدورة 44، حيث قامت  إدارة المهرجان  بالترويج للدورة المقبلة بالمهرجانات الدولية، وفي مقدمتها مهرجان برلين السينمائي الدولي.

 

كما استعرض فهمي، تصورًا ومقترحًا لما سوف يتم في الدورة 45 من المهرجان، مؤكدًا أنه سوف يعمل وإدارة المهرجان على أن تكون الدورة المقبلة أكثر جذبًا للسينمائيين من مختلف دول العالم، والاستفادة من مكتسبات الدورة الماضية. 

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعدُ أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

 

وشهدت الدورة 44 منه مشاركة 108أفلام من 53 دولةً، من بينها 30 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و57 فيلمًا فى عروضها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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