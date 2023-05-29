ياسمين صبري تتألق بالأحمر وسط الطبيعة في أحدث ظهور (صور)

ياسمين صبري، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة مميزة.، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتألقت ياسمين صبري خلال الصور باللون الأحمر وظهرت وهي تستمتع بوقتها وسط الطبيعة الخلابة.

فيلم البعبع

وتشارك الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم البعبع مع الفنان أمير كرارة، والذي ينافس في موسم عيد الأضحى المقبل.

قصة فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم سوكا العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.

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أبطال فيلم البعبع وموعد طرحه بالسينمات

ويضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن..

وتعود ياسمين صبري إلى السينما بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابها لفترة ليست قصيرة إذ إن آخر مشاركتها في السينما كانت من خلال فيلم “ليلة هنا وسرور” مع الفنان محمد إمام وتم عرضه في عام 2018.