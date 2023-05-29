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ثقافة وفنون

إليسا تحيي حفلا في الإسكندرية 16 يونيو المقبل

إليسا تحيي حفلا في
إليسا تحيي حفلا في الإسكندرية، فيتو

إليسا، تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا جديدا في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة الإسكندرية يوم 16 يونيو المقبل، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

 

حفل إليسا الخيري

وأحيت إليسا السبت الماضي حفلا خيريا في مصر من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل إليسا في مصر 

وقالت إليسا من خلال حفلها: "مساء الخير للشعب المفضل إلي قلبي أنا كنت بالحياة السابقة فرعونية صغيرة"، ليردد الجمهور قائلا: "نورتي مصر".

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وأشعلت إليسا حفلها الخيري بباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور ومن أبرزهم أغنية أسعد واحدة، وكرهني، وإلى كل اللي بيحبوني وغيرهم من الأغنيات الأخرى.

وظهر مجدي يعقوب وهو يقبل يد إليسا أثناء حفلها الغنائي لتبادله هي الأخرى التحية وتقبله أيضا.

وشاركت إليسا جمهورها بالغناء معهم، حيث قامت إحدى معجباتها بالغناء برفقتها أغنية “كرهني” لتقوم المطربة باحتضانها.

وأشعلت إليسا الحفل برقصها مع الجمهور على عدد من أغانيها الشهيرة.

وارتدت إليسا خلال حفلها الخيري في مصر  قميصا شفافا وبنطلون أسود لامع.  

أزمة ألبوم إليسا

وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية إليسا أن أزمتها مع الشركة الموزعة لألبومها الجديد على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنها تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر لـ فيتو: “شركة روتانا كانت استعجلت في الإعلان عن توزيعها لألبوم إليسا الجديد، لأن المطربة  كانت موقعة  في الوقت نفسه مع شركة أخرى مسؤولة عن توزيع ألبومها”، مشيرًا إلى أن شركة "روتانا"  ليس من حقها في هذه الحالة توقيع عقد حول توزيع الألبوم مع إليسا.

ألبوم إليسا الجديد 

وتابع  المصدر: "انتهت الأزمة القائمة بين إليسا والشركة الموزعة لألبومها الجديد بنسبة 95 % وحين الوصول لاتفاق نهائي من المفترض أن يطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة" مبينًا أن الألبوم جاهز، وذاكرًا أن إليسا صورت أكثر من فيديو كليب في ألبومها الجديد.

وبحسب المصدر فإن الألبوم من إنتاج إليسا الخاص وليس إنتاج شركة روتانا، والاتفاق مع شركة روتانا من البداية  كان علي أساس أنها المسئولة عن توزيع الألبوم وليس إنتاجه، مؤكدًا أن الخلاف بين إليسا والشركة الموزعة للألبوم سينتهي قريبًا وسيطرح على الفور.

 

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