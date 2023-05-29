أحمد حلمي: لدي فوبيا من الحقن وتعرضت لموقف غريب مع طبيبة في لندن

قال الفنان أحمد حلمي: "أنا بعشق الموسيقى ولو هرجع بالزمن كان نفسي ألعب أي اَلة موسيقية بعيدا عن التمثيل".

موهبة غنائية اكتشفها أحمد حلمي

وأضاف خلال تصريحات إذاعية براديو"انرجي":"في مسرحية ميمو، معانا بنت اسمها تغريد صوتها خرافي عرفناها من تيك توك وبعتنالها وهي اللي بتغني أغنية النهاية بتاعت المسرحية".



سر استعانة أحمد حلمي بخبير طاقة

وأكمل أحمد حلمي:"بستعين بخبير طاقة لأن في أماكن في البيت ممكن تكون طاقتها مش حلوة وأنا كمان قريت في العلم ده كتير".



فوبيا أحمد حلمي من الحقن

وتابع:"عندي فوبيا من الحقن وكنا بنعمل فحوصات في لندن ومعايا مراتي منى زكي وبنتي وسابوني شوية فالدكتورة أول ما جت تديني الحقنة قولتلها أنا عندي فوبيا وسيبتها وروحت استخبيت في المستشفى علشان ماخدش الحقنة".

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في نفس اللقاء، قال الفنان أحمد حلمي:"لا يوجد سبب يجعلني مُقل في اللقاءات الإعلامية ولكن ظهوري دايما مقترن بتوافر أمور أو أشياء جديدة يمكنني الحديث عنها".

من يدير السوشيال ميديا لأحمد حلمي؟

وأضاف خلال تصريحات إذاعية لراديو:"انرجي 92.1": "أعتمد على شخص في التنظيم والمتابعة على السوشيال ميديا لكن الحاجات اللي ببقى عايز أقولها بشكل شخصي أنا اللي بنزلها".

هل لأحمد حلمي مدير أعمال؟

وتابع: "معنديش حد بيدير أعمالي لإني شايف إني بنسبة 90% أنا اللي أقدر أقرأ الحاجة اللي جيالي وبعرف أحكم عليها ومحدش يقدر يقولك علي ده غير نفسك لكن ممكن استشير ناس بثق فيهم".



كوميديا أحمد حلمي السوداء



وأكد أحمد حلمي: "بحب الكوميديا السوداء ويمكن ده يكون بسبب حبي للرسم، ودايما بلعب على الكلاسيكيات والمواقف في الكوميديا والقاعدة دي بتخلي العمل مستمر وعايش".