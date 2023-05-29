الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يكشف عن فيلم جديد يجمعه بزوجته منى زكي

الفنان أحمد حلمي،
الفنان أحمد حلمي، فيتو

كشف الفنان أحمد حلمي عن تقديمه فيلمًا من تأليفه، تشارك في بطولته زوجته الفنانة منى زكي.

وقال حلمي  خلال تصريحات إذاعية براديو "إنرجي":  "بكتب في كتابي الثاني (بعد 25 حرف)، وأتناول فيه مواقف حياتية مغلفة بالخيال". 

مشروع فني يجمع أحمد حلمي ومنى زكي

وأضاف خلال تصريحاته: "كتبت فيلم هقدمه مع منى زكي، وأنا حاليا كاتب فيلمين واحد اسمه عروس وعريسة".

الفيلم الثاني لأحمد حلمي 

وتابع أحمد حلمي: "الفيلم الثاني اللى كتبته  باسم مؤقت (وش وضهر)، وده كتبته في 9 سنين".
 

أحمد حلمي: لدي فوبيا من الحقن وتعرضت لموقف غريب مع طبيبة في لندن

أحمد حلمي يكشف سر الخوف من دوره في فيلم عسل أسود

 

في نفس اللقاء قال الفنان أحمد حلمي: "أنا بعشق الموسيقى ولو هرجع بالزمن كان نفسي ألعب أي آلة موسيقية بعيدا عن التمثيل".

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موهبة غنائية اكتشفها أحمد حلمي


وأضاف خلال تصريحات الإذاعية براديو "إنرجي": "في مسرحية ميمو، معانا بنت اسمها تغريد صوتها خرافي عرفناها من تيك توك وبعتنالها وهي اللي بتغني أغنية النهاية بتاعت المسرحية".
 

سر استعانة أحمد حلمي بخبير طاقة
 

وأكمل أحمد حلمي: "بستعين بخبير طاقة لأن في أماكن في البيت ممكن تكون طاقتها مش حلوة وأنا كمان قريت في العلم ده كتير".
 

فوبيا أحمد حلمي من الحقن
 

وتابع: "عندي فوبيا من الحقن وكنا بنعمل فحوصات في لندن ومعايا مراتي منى زكي وبنتي وسابوني شوية فالدكتورة أول ما جت تديني الحقنة قولتلها أنا عندي فوبيا وسيبتها وروحت استخبيت في المستشفى علشان ماخدش الحقنة".

وأوضح أحمد حلمي: "لا يوجد سبب يجعلني مُقلا في اللقاءات الإعلامية ولكن ظهوري دايما مقترن بتوافر أمور أو أشياء جديدة يمكنني الحديث عنها".

 

من يدير السوشيال ميديا لأحمد حلمي؟


وأضاف: "أعتمد على شخص في التنظيم والمتابعة على السوشيال ميديا لكن الحاجات اللي ببقى عايز أقولها بشكل شخصي أنا اللي بنزلها".

 

هل لأحمد حلمي مدير أعمال؟
 

وتابع: "معنديش حد بيدير أعمالي لأني شايف إني بنسبة 90% أنا اللي أقدر أقرأ الحاجة اللي جيالي وبعرف أحكم عليها ومحدش يقدر يقولك علي ده غير نفسك لكن ممكن استشير ناس بثق فيهم".
 

كوميديا أحمد حلمي السوداء

 

وأكد أحمد حلمي: "بحب الكوميديا السوداء ويمكن ده يكون بسبب حبي للرسم، ودايما بلعب على الكلاسيكيات والمواقف في الكوميديا والقاعدة دي بتخلي العمل مستمر وعايش".

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