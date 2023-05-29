أحمد سعد يوضح حقيقة إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

حسم الفنان أحمد سعد الجدل المثار حول إلغاء فقرته في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، يوم الخميس المقبل، وذالك بعد انتشار أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا تزعم إلغاء فقرته بسبب إطلالته التي أثارت الجدل بعد حفل السعودية.

وقال أحمد سعد: أنا عمري ما كان عندي حفلة في النادي الأهلي أنا عندي فرح في الاردن.

وأنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع مطرب شهير لإحياء حفل افتتاح فرع التجمع الخامس الخميس المقبل.

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وعلمت فيتو أن الأهلي تواصل مع بهاء سلطان خلال الأيام القليلة الماضية وتم الاتفاق علي تواجده في حفل افتتاح الفرع الرابع.

حفل بهاء سلطان

وجاء اختيار بهاء سلطان لإحياء الحفل بعد حالة الجدل التي شهدتها الأيام الماضية بشأن اختيار أحمد سعد لإحياء الحفل وما تردد بشأن اعتذار الأهلي له بعد واقعة ملابسه في حفل الرياض الأخير حيث أكدت مصادر داخل الأهلي أن الاتفاق تم مع بهاء سلطان بالفعل ولا مجال للحديث عن أي أمور أخري.

وكان الفنان أحمد سعد رسالة غامضة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وذلك بعد أزمته بسبب إطلالته الأخيرة التي ظهر فيها بحفله في السعودية وعرضته للانتقادات اللاذعة.

وقال “سعد" اختياراتي مدمرة حياتي، وأثارت هذه الرسالة تساؤلات الجمهور فيما حاول الكثير تفسيرها.

ورجح البعض بأن أحمد سعد يقصد بهذه الرسالة أن اختياره لاطلالته بالسعودية كانت غير موفقة وعرضته للانتقادات.

وأثار الفنان أحمد سعد، الجدل في الساعات الماضية، بسبب ملابسه المثيرة وارتدائه لـ حلق في أذنه، أثناء حفله الأخير بالسعودية، وهو ما عرضه للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة تواصل النقابة مع أحمد سعد للتحقيق معه، بسبب هذه الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا، وتوقيع غرامة مالية عليه.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على أن ارتداء أحمد سعد لتلك الملابس أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، ومرفوض من جميع الفنانين الكبار، لأن فنانين مصر لهم مكانة خاصة في الدول العربية، ولهم مظهر مشرف، لا يجب الخروج عنه.

أما عن تواصل النقابة مع “سعد”، للتحقيق معه، وتوقيع غرامة مالية وإنذاره، أشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث، ولم يكن هناك تحقيق غرامة وتحقيق معه، لأنه لم يخالف النقابة من الجانب الفني.

وكان تصدر الفنان أحمد سعد تريند موقع التواصل الاجتماعي يتوير بسبب إطلالته المثيرة للجدل حفله في جدة على مسرح بنش مارك ضمن حفلات تقويم جدة.

إطلالة مثيرة لأحمد سعد في حفل جدة

وضجت تويتر بتعليقات منتقدة إطلالة الفنان أحمد سعد في الحفل حيث صاحب "سايرينا يا دنيا" أغنيته، حيث أطل سعد على المسرح في الحفل الغنائي بقميص شفاف ضيق وحلق.

ومن ضمن التعليقات اللازعة لإطلالة أحمد سعد في حفل جدة، كتب أحدى متابعي تويتر:" "واخد فستان رانيا يوسف لفه".

وانتقد آخر إطلالة سعد بحلق للأذن قائلا: “أحمد سعد هو كمان بقى يلبس حلق”.

وفاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بصعوده على المسرح، وتقديم أغنية دويتو مع شقيقه أحمد سعد.

كما قدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، "فوق وإتعلم"، وغيرها.

وقطع مخرج حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات تقويم جدة، لطلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عمل مداخلة هاتفية للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب غنائه إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وعد تركي آل الشيخ

وقال تركي ال الشيخ: "إن شاء الله تقضون سهرة حلوة والبرنامج القادم أحلى وأحلى في جدة وكل مناطق المملكة بفضل قيادتنا الحكيمة ودعم مولاي وسيدي".

وتابع: "يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك فعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".



أحمد سعد يرد على تركي آل الشيخ

ورد أحمد سعد: "عينينا المكالمة دي عزيزة علي قلبي والله، وعايز أقول لك حاجة هغنيها لك من قلبي سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل روق جمعنا يا كبير يا كبير اليوم دا بتاعنا يا كبير يا كبير".

وشارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

غناء عمرو سعد وأحمد سعد



وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.



حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

محمد فؤاد يشعل حفل جدة

كما أشعل الفنان محمد فؤاد، الأجواء في حفله بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

وخطف محمد فؤاد، دعم وتفاعل الجمهور السعودي والعربي، بأغنيتي “كامننا” و“طمني عليك”.

رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي



ووجه محمد فؤاد، رسالة للجمهور المشارك في حفله قائلًا: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها الطيب والخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم".

وتابع: "أنا بحبكم جدًّا وبعد الاستقبال دا أنا ممكن أبطل غنا دلوقتِ شكرًا على دعمكم ليَّ".

محمد فؤاد يخسر وزنه الزائد



وظهر محمد فؤاد وقد نجح في خسارة وزنه الزائد بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا وأعلن عنها.