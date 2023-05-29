محمد رمضان رفقة نيمار فى أحدث ظهور له ( فيديو وصور)

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصور وفيديوهات خاصة رفقة اللاعب العالمي نيمار..

إذ ظهر الثنائي فى إحدي السهرات الخاصة رفقة بعضهما البعض.. ونشر محمد رمضان جانب من الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام.

محمد رمضان

بدأ محمد رمضان مسيرته الفنية عام 2004م وكان أول أدواره في المسرح مع النجم الراحل سعيد صالح ” ثم انتقل بعد ذلك إلي شاشة التلفزيون للمشاركة بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام والمسلسلات كانت من أهمها " أولاد الشوارع مع الفنان حنان ترك، ومسلسل السندريلا مع الفنانة مني زكي ومسلسل فى إيد أمينة مع النجمة الكبيرة يسرا، و مسلسل حنان وحنين مع النجم المصري العالمي عمر الشريف والذي تحدث أنه سيصبح نجم مصر الأول فى تسجيل صوتي شهير له..

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أما عن بدايته الحقيقية فى السينما فكانت من خلال دوره فى فيلم “احكي يا شهرزاد” عام 2009 وفى التليفزيون كان مسلسل “الجماعة” بداية إلتفاف النقاد والجمهور حوله وجعله يقتنص دورًا بالأفلام الذي صنعت اسمه بشكل قوي عقب ذلك وكان من أهمها؛

حصل خير والألماني وعبده موته وساعة ونص حتي أصبح من نجوم الصف الأول وقدم فيلم “قلب الأسد” من بطولته بشكل كامل، ثم أراد أن يغير جلده ويبتعد عن الأدوار الشعبية وقدم فيلمي “واحد صعيدي” وفيلم “آخر ديك فى مصر”.

أما على الشاشة الصغيرة فكان مسلسل “ابن حلال” لـ محمد رمضان الأكثر مشاهدة فى مصر والوطن العربي عام 2014.. فآثار هذا العمل ضجة كبيرة وجعله أيضًأ يقتنص أدوار البطولة فى التليفزيون وقدم بعده أعمال تليفزيونية كثيرة حققت نجاح ونسب مشاهدة ضخمة كمسلسل "الأسطورة، نسر الصعيد، البرنس، المشوار وآخرهم مسلسل جعفر العمدة الذي عُرض بموسم رمضان المنصرم واقتربت نسب مشاهدة مقاطع الفيديوهاتا لخاصة به من 40 مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية وسجل أعلى معدل بحث لمسلسل عربي في تاريخ موقع جوجل

وأيضًا فيلم الأخير “هارلي” تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري فى موسم أفلام عيد الفطر 2023 بإجمالي إيراداته تقترب من 38 مليون جنيهًا.



أغاني محمد رمضان

ولم يكتفي رمضان بالسينما والتليفزيون، وإنما أراد أن يضيف الجانب الموسيقي إلى مشواره الفني فقدم العديد من الأغنيات التي لاقت إستحسانًا لا يُصدق وتخطت نسب مشاهداتها بالمليارات..

و كانت بداية رمضان فى عالم الغناء عام 2012، ومن أشهر أعماله الغنائية

NUMBER 1، مافيا والملك، مافيا، اللهو الخفي، ياحبيبي وثابت وكان آخرهم GOME BABY COME ووصل هاشتاج محمد رمضان على التيك توك إلى 11 مليار..

على جانب آخر تعاقد المخرج محمد سامي علي إخراج مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث التقى سامي مؤخرًا بالمنتج محمد السعدي لتوقيع عقد المسلسل، وذلك بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي قام ببطولته محمد رمضان وأخرجه محمد سامي وكان من إنتاج السعدي.

ولم يحدد سامي داخل العقد البطل الذي سوف يقوم ببطولة المسلسل، حيث اكتفي بتوقيع العقد مع الشركة المنتجة علي أن يكون هو من بين المخرجين الذين سوف يتعاونون مع الشركة خلال الموسم الجديد.

وذهب البعض إلى أن المسلسل سوف يكون من بطولة محمد رمضان، خاصة أن سامي ورمضان قد نجحا سويا في مسلسل جعفر العمدة، ومن قبله حققًا النجاح في مسلسل البرنس والأسطورة، لكن من المحتمل أن يكون هناك نجم آخر هو الذي سوف يقوم ببطولة المسلسل الذي يخرجه سامي

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان ومي كساب وايمان العاصي وأحمد فهيم وهالة صدقي وأحمد داش وتأليف وإخراج محمد سامي.

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