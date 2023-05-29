الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

تامر هجرس يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب فيلم الديزل (فيديو)

تامر هجرس ومحمد رمضان،
تامر هجرس ومحمد رمضان، فيتو

كشف الفنان تامر هجرس، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة"، حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد فيلم "الديزل".

 

علاقة تامر هجرس بمحمد رمضان

وأكد تامر هجرس: "أنا معنديش خلاف مع محمد رمضان بالعكس أنا بحبه جدا، هو طلب مني أعمل فيلم الديزل، وعملت الدور جدعنة ليه ولكريم السبكي، وأحمد السبكي، ومكنتش مقتنع بالفيلم ككل".
 

 

مشهد تامر هجرس ومحمد رمضان في الديزل

وأضاف: "المشهد اللى حصل بيني وبين محمد رمضان في فيلم الديزل، اللى هو انزل على ركبك يلا بلاقي فانز كتير بيمثلوه، فلقيت أن الدور عمل بصمة".
 

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مشكلة فيلم الديزل

وأكد: "مأخدتش فلوس عن دوري في فيلم الديزل، وعملته حبا في الشخصيات اللي ذكرتها، ومندمتش على العمل، ولكن كنت شايف إنه ممكن يستخدمني أحسن من كدة في حاجات معينة، بس دي بتبقى آراء إخراج، بس مفيش ولو مشهد ليا اتشال من الفيلم".
 

موقف تامر هجرس من العمل مع محمد رمضان

وتابع: "محمد رمضان لو عايزني في عمل مفيش مشكلة أشتغل معاه تاني وهو حبيبي، وبنتقابل على طول".
 

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في تصريحات سابقة، كشف الفنان تامر هجرس حقيقة مشاجرته مع الفنان محمد رمضان وكريم السبكي خلال كواليس تصوير فيلم “الديزل”.

وقال خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس”، إنه شارك في العمل دون الحصول علي أي أجر حبًا في العمل مع محمد رمضان واقتناعًا بحجم موهبته لكن الذي أثار غضبه تغيير في مشهد النهاية الذي جمعهما معًا.

وتابع: ”كان المفروض الشخصية بتاعتي تتبروز بشكل معين وعملت الفيلم بدون أجر واتضايقت إن مشهد الفينال كان المفترض يتعمل بطريقة معينة وعلشان كدا زعلنا من بعض”.

وأكد أنه لن يشارك الفنان محمد رمضان بنفس المواصفات التي كانت في فيلم “الديزل”، مشيرًا إلى أنه ندم على العمل معه في هذا الفيلم.

 

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