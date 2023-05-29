ريهام سعيد تعلن خطوبة الفنانة حورية فرغلي و نزار الفارس (فيديو )

حورية فرغلي، أعلنت الإعلامية ريهام سعيد خطوبة الفنانة حورية فرغلي على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وقالت ريهام سعيد خلال حلقة اليوم من برنامجها على قناة الشمس إن نزار الفارس خصنا اليوم بهذا الخبر اللطيف.

وأضافت: أنا سعيدة جدا بهذا الخبر اللطيف، وسعيدة لـ حورية فرغلي التي كانت مرت بظروف كثيرة ليست جيدة، وهي إنسانة جميلة وتستحق كل الخير.

وعرضت ريهام سعيد فيديو خاص من خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.

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وفي وقت سابق قالت الفنانة حورية فرغلي: "مريت بفترة صعبة للغاية بسبب مشكلة الأنف، وعملت 27 عملية جراحية في 8 سنين".



تجربة حورية فرغلي مع المرض

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "طلعت من تجربة المرض متلخبطة وجالي اكتئاب حاد وكنت حاسة إني في منطقة سوداء".



دعم حورية فرغلي خلال فترة مرضها

وتابعت: "ازددت قوة بعد اللي حصلي واللى كان معايا في كل خطوة كان أخويا وفي الأزمات مفيش أقرب من الأخوات هما عيلتنا".

حياة قاسية لحورية فرغلي

ولفتت حورية فرغلي: "كنت عايزة أموت من سنتين ومكنتش عايزة أعيش خلال فترة كورونا لإن الدكتور اللي ممكن يعالجني في أمريكا والسفارة وقتها كانت قافلة ومكنتش عارفة ابص لنفسي في المراية ولا اتذوق الأكل ولا اشم ريحة، وعلشان كده بالنسبة مكنش فيه فرق بين الحياة والموت، ولكن الحمد لله عملت العملية وبقيت زي الفل وصحتي كويسة وبقيت احسن بكتير من السنوات اللى فاتت".

في نفس اللقاء، قالت الفنانة حورية فرغلي: "حلم حياتي تقديم جزء ثالث من مسلسل ساحرة الجنوب، برغم ان بعده حصلي مشاكل وبقيت اتعب واتعمل لي عمل".



سحر حورية فرغلي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "اتعمل ليا عمل ولقيته في البيت ومكتوب فيه حورية تصاب بالشلل والمرض وتصبح طريحة الزواج ويقف جوازها وخلفتها ورزقها".



اكتشاف حورية فرغلي تعرضها للسحر

وتابعت: "لقيت العمل اللى معمولي في زرعة وكانت ورقة مدفونة، أنا كنت بتعب من غير سبب ووزني كان وصل 49 كيلو ومش باكل، واكتشفت في الاآخر إنه سحر وعمل وفيه حتة من شعر رأسي".



مشكلة حورية فرغلي

وأشارت حورية فرغلي: "أنا معرفش مين اللى عمل ليا العمل، ولكن ماما ساعدتني وفكينا العمل وبقيت أحسن وصحتي رجعتلي، بس فيه شخص مش قرر يأذييني بس.. ده قرر يموتني".

في وقت سابق، حورية فرغلي، كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة ما تردد عن شرائها فيلا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والتي أثارت الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حورية إنها قامت بشراء شقة نجل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب منذ ١٣ عامًا، مؤكدة أن كل ما تردد عن شرائها فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب أمر غير صحيح لأنها ليس لديها علم بقصة فيلا الموسيقار الراحل من الأساس.

وأضافت في تصريح خاص لـ “فيتو”: "حتى أنا وقتها استغربت إن شكله وصوته يشبه والده، وهو كان يريد بيع شقته لأنه كان مسافر إلى فرنسا وأنا اشتريتها منذ ١٣ عامًا وبقى لي ١٣ عامًا عايشة فيها".

وتابعت حورية: "أنا لا أعلم لماذا الناس تتحدث عن موضوع الشقة حاليًّا وأنا ماقلتش ولا أعرف أصلًا فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن أنا لما شفت شقة نجله كانت راقية جدًّا وكبيرة أوي وما خدتش اي حاجة من مقتنيات الشقة وما أعرفش ليه الناس بتتكلم عنه ليه دلوقتِ بعد مرور ١٣ عامًا.

وكشفت عصمت ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عن حقيقة اتخاذ الأسرة الإجراءات القانونية ضد موقع العقارات الذي أشاع أن الفيلا المعروضة للبيع مملوكة للموسيقار محمد عبد الوهاب.

وقالت عصمت محمد عبد الوهاب في تصريح خاص لـ “فيتو”: "نحن تواصلنا مع محامي الأسرة وأخبرنا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حالة الضرر باسم الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب والموضع أصلا كله غريب".

وأضافت عصمت: “وبالنسبة إلى أن الشقة التي كان يعيش فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب في منطقة الزمالك عادت لصاحب العمارة نذرًا لأنها إيجار وليست تمليكًا وعاش فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب من عام ١٩٥١ وحتى عام ١٩٩١، ومقتنياته كلها موجودة في متحف الموسيقار محمد عبد الوهاب بمنطقة رمسيس”.

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