أخبار الفن اليوم: عودة شمس البارودي للأضواء من جديد.. وقائمة الفائزين في الدورة 76 لمهرجان كان

شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

كشف الفنان الشاب عمر حسن يوسف عن عودة والدته الفنانة شمس البارودي إلي الأضواء من جديد، بعد غياب استمر أكثر من 41 عاما، حيث اعتزلت شمس البارودي عام 1982 بعد أداء مناسك العمرة بصبحة زوجها الفنان حسن يوسف.

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية إنه يحضر حاليا لفيلم وثائقي عن والده الفنان حسن يوسف ووالدته الفنانة شمس البارودي، حيث تظهر والدته لأول مرة بعد الاعتزال من خلال ذلك الفيلم، وهي تتحدث عن بعض التفاصيل الخاص بحياتها مع الفنان حسن يوسف.

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واكد عمر أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

انتهت منذ قليل فاعليات حفل ختام الدورة الـ٧٦، لـ مهرجان كان السينمائي الدولي، وشهدت السجادة الحمراء، حضور عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم، من أبرزهم، الممثلة العالمية المخضرمة جين فوندا، وفان بينغبينغ، وأورلاندو بلوم، والممثلة المصرية سلمي أبو ضيف، والممثل الأمريكي ديفيد هاربر، وغيرهم.

وشهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي، الإعلان عن الفائزين في الدورة ٧٦، التي من ضمنها، إعلان اسم الفيلم الفائز بجائزة السعفة الذهبية، والتي تعد الأكبر في المهرجان.

وجاءت قائمة جوائز مهرجان كان في الدورة ٧٦ كالتالي:

جائزة السعفة الذهبية

فيلم ANATOMIE D'UNE CHUTE، للمخرجة الفرنسية، جوستين تريت.

أطل الفنان أحمد إبراهيم علي متابعيه من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهر أحمد إبراهيم وهو علي سرير المرض بأحد المستشفيات الخاصة بدولة الإمارات العربية.

ووجه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين الذي سافر إلي الإمارات من أجل الاطمئنان عليه والوقوف بجانبه في محنته المرضية، حيث أصيب بجلطة في المخ تسببت له في شلل نصفي.

احتفلت الفنانة الشابة بسمة داود بخطوبتها علي السيناريست الشاب هاني سرحان، حيث أقيم الحفل بمنزل العروس، وسط حضور عدد من أفراد العائلتين، حيث فضلت بسمة وهاني أن يكون الاحتفال عائليا بعيدا عن الصخب.

والفنانة بسمة داود بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفي شعبان وعمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وكانت تجسد شخصية فتاة جميلة تنتمي لأسرة متوسطة، وتقع في حب مصطفي شعبان ويكلل حبهما بالارتباط.

دقائق وتنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، التي جاءت خصيصًا للمشاركة بهذا الحفل.

ويُقام حفل الافتتاح بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر الساعة 9 مساءً بمشاركة العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم، وأماكن العروض التي تُقام بها الفعاليات تشتمل علي 5 أماكن وهي: مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود،مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.

أثار الفنان أحمد سعد، الجدل في الساعات الماضية، بسبب ملابسه المثيرة وإرتداءه لـ حلق في أذنه، أثناء حفله الأخير بالسعودية، وهو ما عرضه للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة تواصل النقابة مع أحمد سعد للتحقيق معه، بسبب هذه الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا، وتوقيع غرامة مالية عليه.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على أن إرتداء أحمد سعد لتلك الملابس أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، ومرفوض من جميع الفنانين الكبار، لأن فنانين مصر لهم مكانة خاصة في الدول العربية، ولهم مظهر مشرف، لا يجب الخروج عنه.

فاجئ الفنان محمد فؤاد، جمهوره بإعلان عودته للسينما بعد غياب 18 عامًا منذ آخر فيلم قدمه وهو غاوي حب، الذي عرض عام 2005 مع الفنانة حلا شيحة ورامز جلال.

وأعلن “فؤاد” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لحفله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية: “معالي المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته إنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو إسماعيلية رايح جاي، وفتح السينما لكل جيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه في قلب نيويورك”.

فيلم غاوي حب، عرض عام 2005، وشارك في بطولته مع محمد فؤاد كل من حلا شيحة ورامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، عبد الله مشرف، ومن تأليف محمد فؤاد وسيناريو وحوار محمد البيه، وإخراج أحمد البدري.

دارت أحداث الفيلم حول صلاح الذي يترك كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى اتجاه آخر، يلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة ملك التي كانت صديقته سنوات الطفولة، وها هى الآن سيدة أعمال ناجحة، ورغم ذلك فهى رومانسية، وتزوجت من رجل يعمل فى تجارة محرمة، وتبدأ في البحث عن صلاح، وبعد أن تلتقيه، يبدأ الزوج فى التدخل.