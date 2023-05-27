السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

حقيقة معاقبة نقابة المهن الموسيقية لـ أحمد سعد بسبب الملابس "والحلق"

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

أثار الفنان أحمد سعد، الجدل في الساعات الماضية، بسبب ملابسه المثيرة وإرتداءه لـ حلق في أذنه، أثناء حفله الأخير بالسعودية، وهو ما عرضه للانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة تواصل النقابة مع أحمد سعد للتحقيق معه، بسبب هذه الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا، وتوقيع غرامة مالية عليه.

 

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على أن إرتداء أحمد سعد لتلك الملابس أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق، ومرفوض من جميع الفنانين الكبار، لأن فنانين مصر لهم مكانة خاصة في الدول العربية، ولهم مظهر مشرف، لا يجب الخروج عنه.

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أما عن تواصل النقابة مع “سعد”، للتحقيق معه، وتوقيع غرامة مالية وإنذاره، أشار إلى أن هذا الأمر لم يحدث، ولم يكن هناك تحقيق غرامة وتحقيق معه، لأنه لم يخالف النقابة من الجانب الفني.

وكان تصدر الفنان أحمد سعد تريند موقع التواصل الاجتماعي يتوير بسبب إطلالته المثيرة للجدل حفله في جدة على مسرح بنش مارك ضمن حفلات تقويم جدة.

 

إطلالة مثيرة لأحمد سعد في حفل جدة

وضجت تويتر بتعليقات منتقدة إطلالة الفنان أحمد سعد في الحفل حيث صاحب "سايرينا يا دنيا" أغنيته، حيث أطل سعد على المسرح في الحفل الغنائي بقميص شفاف ضيق وحلق.

ومن ضمن التعليقات اللازعة لإطلالة أحمد سعد في حفل جدة، كتب أحدى متابعي تويتر:" "واخد فستان رانيا يوسف لفه".

وانتقد آخر إطلالة سعد بحلق للأذن قائلا: “أحمد سعد هو كمان بقى يلبس حلق”.

وفاجأ النجم عمرو سعد الجمهور بصعوده على المسرح، وتقديم أغنية دويتو مع شقيقه أحمد سعد.

كما قدم سعد خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها: "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، "فوق وإتعلم"، وغيرها.

وقطع مخرج حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات تقويم جدة، لطلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عمل مداخلة هاتفية للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب غنائه إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

وعد تركي آل الشيخ

وقال تركي ال الشيخ: "إن شاء الله تقضون سهرة حلوة والبرنامج القادم أحلى وأحلى في جدة وكل مناطق المملكة بفضل قيادتنا الحكيمة ودعم مولاي وسيدي".

وتابع: "يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك فعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي".
 
أحمد سعد يرد على تركي آل الشيخ

ورد أحمد سعد: "عينينا المكالمة دي عزيزة علي قلبي والله، وعايز أقول لك حاجة هغنيها لك من قلبي سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل روق جمعنا يا كبير يا كبير اليوم دا بتاعنا يا كبير يا كبير". 

وشارك الفنان عمرو سعد، شقيقه المطرب أحمد سعد، في أداء دويتو غنائي، على مسرح "بنش مارك" في جدة ضمن حفلات تقويم جدة.

غناء عمرو سعد وأحمد سعد


وأشعل عمرو وأحمد سعد المسرح، من خلال أغنية مهرجانات، وسط استحسان وتفاعل الجمهور المشارك في الحفل.
 

حفلات تقويم جدة، أشعل الفنان أحمد سعد، الأجواء في حفلات جدة، التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

محمد فؤاد يشعل حفل جدة

كما أشعل الفنان محمد فؤاد، الأجواء في حفله بمدينة جدة السعودية، ضمن حفلات تقويم جدة التي تنظمها هيئة الترفيه بالمملكة.

وخطف محمد فؤاد، دعم وتفاعل الجمهور السعودي والعربي، بأغنيتي “كامننا” و“طمني عليك”.

 

رسالة محمد فؤاد للجمهور السعودي


ووجه محمد فؤاد، رسالة للجمهور المشارك في حفله قائلًا: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية وشعبها الطيب والخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم".

وتابع: "أنا بحبكم جدًّا وبعد الاستقبال دا أنا ممكن أبطل غنا دلوقتِ شكرًا على دعمكم ليَّ".

محمد فؤاد يخسر وزنه الزائد


وظهر محمد فؤاد وقد نجح في خسارة وزنه الزائد بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا وأعلن عنها.

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أحمد سعد التواصل الاجتماعي الفنان أحمد سعد الفنان محمد فؤاد الفنان عمرو سعد

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